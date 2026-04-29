造福農畜產業！農業部：菲律賓公告恢復台灣冷凍豬肉等輸銷

繼新加坡後，農業部動植物防疫檢疫署今天再接獲駐菲律賓代表處通報，菲國已公告恢復台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷，5月14日生效。

台灣於4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫國；防檢署11日接獲駐新加坡代表處通報，恢復台灣生鮮豬肉輸銷星國。

農業部發布新聞稿，去年12月非洲豬瘟疫情清零時，立即積極向菲律賓爭取儘速恢復台灣肉輸銷，今年2月21日向WOAH提送申請資料時也同步送菲國評估，獲WOAH認定恢復為非疫國後，立即於隔日請駐菲律賓代表處協助通知，如今再獲菲國同意恢復，台灣防檢疫實力再獲肯定。

農業部說，台灣生鮮豬肉自2023年獲菲律賓核准輸出，雙方貿易順暢，菲國原僅准許台灣冷凍豬肉輸出，經積極爭取，再於2024年11月派員來台實地查核，將台灣原可出口6家業者中，增加核准其中4家生產的豬內臟及豬皮品項，種豬部分菲方則核准7家。

農業部統計，去年10月受非洲豬瘟案例影響暫停出口前，台灣對菲豬肉及內臟輸出量累計已達475公噸，成效頗豐。

農業部表示，將持續推動台灣豬肉行銷全球，提升消費者對台灣豬肉安全與品質認識，進一步擴大台灣豬肉在國際市場信任度與接受度。防檢署也將持續結合政府資源與民間力量，全力與貿易夥伴國積極協商，爭取開拓日本及馬來西亞等具潛力的出口市場，造福台灣整體農畜產業。