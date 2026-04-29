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好消息！台灣豬肉5月14日恢復出口菲律賓 卓榮泰證實了
台灣在6日順利重返非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天表示，台灣今天接獲菲律賓正式公告，台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟、豬皮可恢復輸銷，5月14日正式生效。
台灣去年10月21日發現首例非洲豬瘟案例，今年2月21日提交重回非疫區申請，隨即在4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認定，再度恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。
菲律賓在去年11月5日接獲台灣通報後，經風險評估，於同年12月8日正式公告暫停自台灣輸入活豬及豬肉產品。
卓榮泰今天透過臉書表示，台灣豬恢復可以出口菲律賓，政府今天已接獲菲律賓正式公告，台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟、豬皮恢復輸銷，將於5月14日正式生效，振奮人心。
他強調，政府將與產業一起持續努力，讓台灣豬能銷售至世界各地。
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