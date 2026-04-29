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影／好貴！北捷女乘客誤噴辣椒水 將被開罰約4萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，關渡站站長隨車將人帶至竹圍站報警處理。新北市警方依社維法移請裁罰3萬元以下、台北捷運公司亦開罰1萬元。記者林昭彰／翻攝
台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，關渡站站長隨車將人帶至竹圍站報警處理。新北市警方依社維法移請裁罰3萬元以下、台北捷運公司亦開罰1萬元。記者林昭彰／翻攝

北捷運淡水線今天下午有人在行駛中的列車上噴辣椒水引發恐慌，經查是1名61歲婦人誤按，關渡站站長隨車將人帶至竹圍站報警處理。新北市警方依社維法移請裁罰3萬元以下、台北捷運公司亦開罰1萬元。

據了解，郭姓婦人下午2時許搭乘捷運紅線行經台北市關渡站，她連串掛在背包上的辣椒水噴瓶下方吊飾內電池疑似鬆脫掉出，婦人伸手去調整吊飾電池，誤按噴瓶射出辣椒水，頓時車廂內許多乘客開始咳嗽引發恐慌，到站時有人大喊請全部人下車。

當時列車停在關渡站疏散3節車廂旅客下車，站長上車確認已無異味才廣播請旅客可繼續乘車，接著站長隨車將婦人帶至竹圍站報警。新北市淡水警分局竹圍派出所員警到場了解並將婦人帶回調查。

警詢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，移請士林地方法院簡易庭裁處，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

捷運公司表示該行為違反大眾捷運法第50條之一第1項第2款規定，「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作」，處1萬元罰鍰。

台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，關渡站站長隨車將人帶至竹圍站報警處理。新北市警方依社維法移請裁罰3萬元以下、查扣證物辣椒水噴瓶。記者林昭彰／翻攝
台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，關渡站站長隨車將人帶至竹圍站報警處理。新北市警方依社維法移請裁罰3萬元以下、查扣證物辣椒水噴瓶。記者林昭彰／翻攝

台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，她說因為背包上的辣椒水噴瓶下方吊飾內電池疑似鬆脫掉出，伸手去調整吊飾電池，誤按噴瓶射出辣椒水。記者林昭彰／翻攝
台北捷運淡水線今天下午有1名61歲婦人在行駛中的列車上誤噴辣椒水引發恐慌，她說因為背包上的辣椒水噴瓶下方吊飾內電池疑似鬆脫掉出，伸手去調整吊飾電池，誤按噴瓶射出辣椒水。記者林昭彰／翻攝

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