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三班護病比入法醫界要求「勿重罰」 護師全聯會：存心違法才擔心罰鍰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，緩重期非空窗期期，政府、醫院與健保制度必須同步完成配套，三班護病比入法核心，不是為了處罰醫院，而是建立病人安全、護理勞動最低底線，仍希望重罰才能避免違規。本報資料照片
護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，緩重期非空窗期期，政府、醫院與健保制度必須同步完成配套，三班護病比入法核心，不是為了處罰醫院，而是建立病人安全、護理勞動最低底線，仍希望重罰才能避免違規。本報資料照片

衛福部長石崇良今天承諾，三班護病比今年底入法，將於「醫療機構設置標準」明定，於年底前公告修法細節。醫界團體發聲支持入法，但要求勿提高罰則。護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，緩重期非空窗期期，政府、醫院與健保制度必須同步完成配套，三班護病比入法核心，不是為了處罰醫院，而是建立病人安全、護理勞動最低底線，仍希望重罰才能避免違規。

陳麗琴說，現行「全日平均護病比」管理方式，無法真實反映白班、小夜及大夜不同班別照護壓力，為此，護理界長期主張，應從「平均值管理」，走向「實際班別」管理，並於今年1月公開聲明，支持三班護病比入法，並呼籲配套應同步到位，護理界態度清楚，「可以有緩衝，但不能沒有進度；可以分階段落實，但不能無限期；可以談配套，但不可拿配套當藉口。」

護理界呼籲，政府應在緩衝期內，訂出明確期程與責任分工。陳麗琴說，政府應就健保及公務預算同步支持，不能只要求醫院達標，卻不給足人力與薪資誘因；護理薪資、夜班津貼、留任獎勵與職場安全等，應一併改善，否則單有紙上護病比標準，無法真正留人。

護理界訴求，除行政填報外，應建立公開透明監測機制，讓外界檢視更層級醫院三班護病比執行情況。針對偏鄉、特殊單位、精神科、急重症場域等，可分階段實施，或設計特殊配套，但不可否認護病比入法必要性。

陳麗琴說，三班護病比「不是護理界的執念，而是病人安全的底線」，真正會讓醫療體系崩壞的，不是護病比入法；而是明明知道第一線護理人力已經長期超載，卻繼續要求護理人員用燃燒自己來撐住整個體系，全聯會支持三班護病比入法，也接受合理緩衝期，但要求政府將緩衝期視為改革倒數，而非延後面對問題的理由。

針對醫界團體提出，維持現行「醫療機構設置標準」最低5萬元罰鍰，避免因應不可抗力情況，醫院反而受罰一事，陳麗琴表示，存心違法者才需要擔心罰鍰上限，若只罰5萬元，對醫院經營者來說，恐會寧願繳罰鍰，也不願多聘人，為此，「勞基法」才會訂定一定床數以上醫院若違規，罰則加重的規定，醫療機構聘足人力，護理師臨時請假時有足夠人力代班，就不需擔心罰鍰。

健保 護理師 石崇良

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