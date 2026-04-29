慶紐文中心35週年 推台灣上奅展現多元文化

慶祝駐紐約辦事處台北文化中心成立35週年，文化部推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，文化部長李遠表示，期盼讓更多的美國人看見台灣文化的多元。

李遠今天在記者會上表示、紐約是一個高度包容，也充滿競爭力的城市，想要在紐約「被看見」非常困難，這次文化部的「Taiwan POP台灣上奅」將從5月到9月在紐約進行多點式活動，展現多元台灣。

李遠表示，今年適逢美國建國250週年，二戰後美國不僅對台提供許多援助，更讓學生有機會到美國唸書，而後回到台灣參與各項建設及發展，讓台灣能有今天成績，李遠期待藉「Taiwan POP台灣上奅」活動，感謝美國對台灣一直以來的友誼及協助。

今天包括文化部政務次長王時思、美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）、美國紐約州貿易與外商投資駐台灣辦事處處長范齊勝（JeromeBalucan）、學術交流基金會執行董事那原道（Dr.Randall Nadeau）以及團隊們出席，宣告計畫正式啟動。

李遠幽默表示，選擇用「上奅」這個詞彙時，他還有點擔心是否過於吹噓，所以他還問了自己的AI好友「黑亞當」，AI告訴他這個詞彙很好，以英文呈現時，代表著highenergy、bold、electric、explosive、stand out等非常刺激、正面、勇敢、脫穎而出的意思，也展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

梁凱雯提到，紐文中心35年以來，始終擔任重要的平台角色，向世界展現台灣豐富多元且充滿活力的文化面貌。梁凱雯表示，美國在台協會很榮幸能與紐文中心攜手推動多項成功的合作計畫，包含協助美國國務院辦理「中央舞台（Center Stage）」計畫等，展現雙方合作的深度與廣度。

文化部繼2024年的巴黎文化奧運、2025年的台灣文化in大阪．關西世博 「We TAIWAN」後，今年以曼哈頓為據點，啟動「Taiwan POP台灣上奅」系列活動。在表演藝術方面，雲門舞集創辦人林懷民將重返紐約對談，NSO國家交響樂團室內樂將與TBT泰武古謠傳唱首度同台等。

視覺藝術方面，將邀請塗鴉藝術家進駐布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective）留下台灣印記。變裝皇后妮妃雅將率團以檳榔西施元素參與紐約同志大遊行；紐約獨立藝術電影院Metrograph將播映李安、蔡明亮等導演作品。