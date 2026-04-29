台灣選手才奪拉花世界冠軍！咖啡協會：保障參賽權 改用CHINESE TAIPEI

台灣選手參加世界咖啡錦標賽（WCC），都以代表「TAIWAN」出賽，台灣咖啡協會接獲WCC通知，須改用「CHINESETAIPEI」。協會表示，為保障選手參賽權，這是不可迴避的條件。

WCC（World Coffee Championships）有7項比賽，台灣主要參加6項，包括咖啡大師、烘豆大賽、沖煮大賽、拉花大賽、杯測師大賽及咖啡烈酒大賽。每年由台灣咖啡協會舉辦台灣競賽，冠軍代表台灣參加世界盃，日前舉行的拉花大賽，代表台灣的林紹興獲得世界冠軍。

台灣咖啡協會今天發布聲明，從2007年以來，致力於以「TAIWAN」代表出賽；但未來參與WCC各項競賽必須使用「CHINESE TAIPEI」，這是參與國際競賽不可迴避的條件，並非協會自行決定或調整。

協會重申，將持續在既有國際制度框架下，以專業為主軸，強化國際合作，務實推動台灣咖啡產業的參與、曝光與實質影響力，並在符合國際規範下，為台灣咖啡爭取最大發展空間。

此外，協會強調，名稱的使用與安排，基於三項主要原則，包括保障選手國際參賽權益、維持與國際賽事制度一致性、促進咖啡專業交流與產業發展。

協會表示，為持續推動台灣咖啡產業與人才國際接軌，未來參與世界咖啡競賽，將依循國際組織慣例（1981年洛桑協議），採用中性名稱模式，確保選手順利參賽及專業表現。

協會說，台灣參加國際專業競賽，多依循類似國際體育組織的運作模式，採用功能性與中性名稱「Chinese Taipei」作為參賽識別，以降低非專業因素干擾，使選手能專注於競技表現。

協會指出，近年台灣選手於世界咖啡競賽表現亮眼，將持續提供資源支持，協助選手在國際舞台發光發熱。