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空汙法修法惹議擇期再審 台電：感謝國會以蒼生為念
空汙法修正草案爭議大，立法院衛環委會29日審查後決議逐條前先辦公聽會，聽取各方意見。對於立院擇期再審，台電表示「感謝國會以蒼生為念」，讓相關提案有機會再被討論。
台電表示，依照本次修正案內容，未來發電機組許可證在申請展延期間，若因地方政府審查延宕，在許可證到期前仍未同意展延，則發電機組將無法保有「依原證操作」的法定緩衝保障而被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。
台電同時指出，部分條文授權地方政府可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓牽動全國的重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電，影響層面不只單一縣市，對民生及產業發展都將造成巨大威脅。
台電強調，電力必須24小時持續提供，此次修法對供電穩定衝擊巨大且影響層面廣泛，台電尊重國會修法職權，並虛心接受各項建議，但仍懇請國會在本案後續審查時審慎考量供電衝擊，兼顧民生經濟及國家安全。
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