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適逢五一勞動節…勞雇主紛提訴求 勞動部尚無方案
五一勞動節將至，勞團呼籲退休金改革、移工全面納勞保與勞退，雇主團體呼籲縮短移工空窗期、免徵專費，甚至要求勞動部長洪申翰下台，洪僅表示，會與利害關係人多溝通；外界關注印度移工引入進度，洪申翰僅再次表示，若不符合雇主提出需求、印方執行方案狀況2個前提，引進印度移工沒有時間表。
行政院長卓榮泰在致詞時則透露，明年最低薪資有望突破每個月3萬元，且增加的幅度會讓洪申翰壓力小很多。
今年難有印度移工
勞動部長洪申翰29日出席「115年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮」，針對勞團與雇主團體近日因應「五一勞動節」提出的多項修法訴求，洪申翰僅表示會加強溝通。
由於洪申翰在立法院備詢時曾表示，今年有機會在台灣看到印度移工，引發輿論譁然，媒體在活動上也持續追問進度。對此，洪申翰再次強調，引進印度移工需要符合兩個前提，包括企業對於印度移工有需求，再來是印方的執行方案，如果沒有符合這兩個前提，引進印度移工就沒有時間表。
本報記者追問，那這兩項前提的進度如何？是否有企業提出相關需求？洪申翰僅重複表示，如果沒有符合企業需求與印方執行這兩個前提，引進印度移工就沒有時間表。
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