快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

婦人產後長滿膿皰 醫精準生物製劑治療逐步復原

中央社／ 嘉義縣29日電
一名婦女產後全身長滿膿皰，轉診大林慈濟醫院後經皮膚科醫師林騰立（圖）檢測發現患者IL-36基因突變，罹患「全身型膿皰性乾癬」，所幸透過精準生物製劑治療已減輕症狀，目前逐步恢復正常生活。圖／大林慈濟醫院提供（中央社）
一名婦女產後全身長滿膿皰，轉診大林慈濟醫院後經皮膚科醫師林騰立（圖）檢測發現患者IL-36基因突變，罹患「全身型膿皰性乾癬」，所幸透過精準生物製劑治療已減輕症狀，目前逐步恢復正常生活。圖／大林慈濟醫院提供（中央社）

一名婦女產後全身長滿膿皰轉診大林慈濟醫院，經皮膚科醫師林騰立檢測發現患者IL-36基因突變，罹患「全身型膿皰乾癬」，以精準生物製劑治療後減輕症狀，逐步恢復正常生活。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，34歲陳女士於第一胎產後不久，身上開始反覆出現大片紅疹與黃白色膿皰，病灶從腰部、腹部一路蔓延至四肢，坐下、站起來、穿衣服都會因摩擦而疼痛不已。病情持續1年多未見好轉，輾轉來到大林慈濟醫院皮膚科求診。

林騰立表示，病人初診時，全身大範圍密布黃白色膿皰，膿皰底部伴隨大片紅斑與脫屑。除皮膚症狀嚴重外，還有發燒、倦怠、關節疼痛等全身性不適，抽血檢查也顯示白血球、發炎指數及肝功能指數明顯升高。

林騰立說，經基因檢測，患者帶有IL-36基因突變，確認罹患「全身型膿皰乾癬」；此病症發生原因可能與感染、藥物及壓力等因素相關，尤其產後女性因荷爾蒙變化及壓力增加，更容易成為誘發疾病的重要因素。部分患者也呈現基因異常，尤其是介白質36（IL-36）相關基因突變。

林騰立指出，患者起初曾被誤診為濕疹合併感染，因病情加劇才轉診至大林慈濟醫院。過去膿皰乾癬常以口服A酸、免疫調節藥物及傳統生物製劑治療，但療效有限。隨著精準醫療的進展，針對IL-36發炎路徑的新型生物製劑已問世，帶來更有效且安全的治療選擇。

林騰立強調，在確認此病人基因異常後，以精準生物製劑治療，病人紅疹與膿皰明顯減輕，發燒症狀消退，肝功能指數逐步恢復正常，生活品質已大幅提升。

林騰立指出，「全身型膿皰乾癬」嚴重時甚至可能損害肝腎功能，增加感染、敗血症、心血管疾病及代謝疾病風險，死亡率可達10%至15%。患者應盡速就醫，避免延誤病情。

慈濟 嘉義

延伸閱讀

她四度試管都流產 慢性子宮內膜炎惹禍

健康主題館／「無聲殺手」高血鉀 傷腎又傷心

醫療奇蹟！洗腎停經3年 自然受孕產女

7年首例 台男遊日染麻疹

相關新聞

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

中央氣象署今下午4時41分，針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午5時11分，呼籲民眾慎防雷擊、強風。

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

大雨來了！中央氣象署下午14時針對台中及彰化發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；有冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

台美對等貿易協定（ART）中承諾，包含美國花生等將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半，農業部昨稱將輔導農民轉作甘藷、毛豆等作物。立委今質

排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性...

台鐵爆勞工董事占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵說話了

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍，台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。