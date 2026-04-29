婦人產後長滿膿皰 醫精準生物製劑治療逐步復原

一名婦女產後全身長滿膿皰轉診大林慈濟醫院，經皮膚科醫師林騰立檢測發現患者IL-36基因突變，罹患「全身型膿皰乾癬」，以精準生物製劑治療後減輕症狀，逐步恢復正常生活。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，34歲陳女士於第一胎產後不久，身上開始反覆出現大片紅疹與黃白色膿皰，病灶從腰部、腹部一路蔓延至四肢，坐下、站起來、穿衣服都會因摩擦而疼痛不已。病情持續1年多未見好轉，輾轉來到大林慈濟醫院皮膚科求診。

林騰立表示，病人初診時，全身大範圍密布黃白色膿皰，膿皰底部伴隨大片紅斑與脫屑。除皮膚症狀嚴重外，還有發燒、倦怠、關節疼痛等全身性不適，抽血檢查也顯示白血球、發炎指數及肝功能指數明顯升高。

林騰立說，經基因檢測，患者帶有IL-36基因突變，確認罹患「全身型膿皰乾癬」；此病症發生原因可能與感染、藥物及壓力等因素相關，尤其產後女性因荷爾蒙變化及壓力增加，更容易成為誘發疾病的重要因素。部分患者也呈現基因異常，尤其是介白質36（IL-36）相關基因突變。

林騰立指出，患者起初曾被誤診為濕疹合併感染，因病情加劇才轉診至大林慈濟醫院。過去膿皰乾癬常以口服A酸、免疫調節藥物及傳統生物製劑治療，但療效有限。隨著精準醫療的進展，針對IL-36發炎路徑的新型生物製劑已問世，帶來更有效且安全的治療選擇。

林騰立強調，在確認此病人基因異常後，以精準生物製劑治療，病人紅疹與膿皰明顯減輕，發燒症狀消退，肝功能指數逐步恢復正常，生活品質已大幅提升。

林騰立指出，「全身型膿皰乾癬」嚴重時甚至可能損害肝腎功能，增加感染、敗血症、心血管疾病及代謝疾病風險，死亡率可達10%至15%。患者應盡速就醫，避免延誤病情。