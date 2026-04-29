北捷驚魂記！阿嬤搭車「誤按防狼噴霧」 挨罰1萬元

台北捷運紅線今天下午2時許發生驚魂記。北捷表示，關渡站往淡水方向一部列車車廂內一名旅客不慎噴灑辣椒水，站長上車確認車廂內已無異味，現場廣播請旅客可繼續乘車，該部列車後續載客抵達淡水站後送回機廠清潔；該民眾行為違反大眾捷運法，處1萬元罰鍰。

有民眾下午在Threads發文指出，坐往淡水方向的捷運上，看到一對年約60歲的阿公阿嬤，阿嬤包包掛著防狼噴霧，阿公不知道就直接按下去，阿嬤也來不及阻止，自己就開始狂咳，阿公一直和附近的人說抱歉，因為全部人開始咳嗽；後來到關渡有人喊請全部人下車、甚至一堆外國人不知道發生什麼事。

捷運警察隊表示，捷運竹圍站發生女性乘客於列車上不慎誤按辣椒水，經釐清非危安事件。捷警下午2時許接獲通報，有民眾自稱在車廂上誤按辣椒水，即刻趕赴現場。警方到場時，站長稱是民眾在車廂整理背包時不慎按壓到辣椒水噴霧器，經釐清非危安事件，事發當下已在關渡站疏散3節車廂旅客下車，目前無旅客有嗆傷或送醫的情況。

捷警隊說，捷警主動調閱車廂監視器影像釐清事發經過，該案轄區淡水分局竹圍派出所已將該民眾帶返回所，後續將依相關事證，依社會秩序維護法積極偵辦。

北捷強調，該行為已違反大眾捷運法，依第50條之1第1項第2款規定，「任意操控站、車設備或『妨礙行車』、電力或安全系統設備正常運作」，處1萬元罰鍰。