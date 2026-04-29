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藉書法致力推動台日交流 書法家張炳煌獲日本敘勛
日本今天公布今年「春季敘勳」（敘勛）的獲勛者名單。日本台灣交流協會表示，台灣書法家張炳煌因為長年透過書法致力推動台日交流，貢獻卓著，成為「旭日小綬章」的獲勛者。
日本台灣交流協會今天在社群媒體「臉書」（Facebook），以日台交流協會代表片山和之的名義發布這則消息。
這則貼文介紹，張炳煌目前擔任國際書法聯盟會長、中華民國書學會會長，並透過書法致力推動台日交流，像是主導日台聯合展覽與國際書法聯盟展，並於日本出版著作且舉辦個展，介紹運用人工智慧（AI）的「智慧e筆」。
貼文指出，張炳煌也多次推動青少年交流，對於雙方互相理解與強化文化交流做出貢獻。
日本放送協會（NHK）報導，頒發勛章等儀式將從5月12日起陸續舉行。
日本政府今年「春季敘勳」共有3875人獲勛，他們因為在各個領域的貢獻或功績而獲頒勛章，其中10人獲頒「旭日大綬章」、1人獲頒「瑞寶大綬章」。
此外，35人獲頒「旭日重光章」與「瑞寶重光章」、362人獲頒「旭日中綬章」與「瑞寶中綬章」、834人獲頒「旭日小綬章」與「瑞寶小綬章」。
其中，來自民間的獲勛者為1837人，占全體47%；女性獲勛者為445人，占全體11%。
此外，外國人方面，共有來自48個國家與地區，共94人獲勛。
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