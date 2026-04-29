聽新聞
0:00 / 0:00
影／陳時中提證交稅挹注健保 石崇良：樂見其成
行政院政委陳時中提出，若提撥部分證交稅挹注健保，將現行千分之3證券交易稅提撥部分挹注健保，不增加投資人的現有負擔，估算能確保未來約20年健保財務平衡。
衛福部長石崇良下午於立法院受訪表示，健保財務中，將近75％至80％的收入，是來自於一般保費的收入，另來自於補充保費的收入占比約為9%，以去年為例，金額約接近800億元，其中又是來自於股利、股息的金額約為100多億元。石崇良表示，去年證交稅共為2900多億元，如果有一半挹注健保，「當然是雙手贊成」，這金額遠超於目前每年收取約800億元的補充保費金額，衛福部樂見其成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。