影／陳時中提證交稅挹注健保 石崇良：樂見其成

行政院政委陳時中提出，若提撥部分證交稅挹注健保，將現行千分之3證券交易稅提撥部分挹注健保，不增加投資人的現有負擔，估算能確保未來約20年健保財務平衡。

衛福部長石崇良下午於立法院受訪表示，健保財務中，將近75％至80％的收入，是來自於一般保費的收入，另來自於補充保費的收入占比約為9%，以去年為例，金額約接近800億元，其中又是來自於股利、股息的金額約為100多億元。石崇良表示，去年證交稅共為2900多億元，如果有一半挹注健保，「當然是雙手贊成」，這金額遠超於目前每年收取約800億元的補充保費金額，衛福部樂見其成。