「1分之差」微風要求剔除評委重排序 台鐵最新回應曝光

台鐵北車商場經營權招標案爆投標名單、評選結果提前洩露，微風集團今下午指出，該公司最終僅「一分之差」，在評選高度敏感情況下，要求剔除具利益衝突疑義的評選委員並重新計算排序；對此，台鐵公司表示，會議前已告知迴避事項，委員也已確認知悉。

微風今下午召開記者會，會中副總經理高銘頂指出，具資料顯示，台鐵北車商場經營權招標案的甄審委員名單中，范姓委員與特定投標企業之間，存在顯著的經濟與業務往來關係。

高銘頂說，據了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而該名甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分，此結果已難以令社會大眾完全信任。

高銘頂表示，本案微風最終僅「一分之差」，在評選高度敏感情況下，要求剔除具利益衝突疑義的評選委員並重新計算排序，並強調「有相當信心」在排除爭議評分後，可望成為最優申請人；若台鐵不予回應，將依法律程序提出進一步救濟。

台鐵公司回應，台鐵公司均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，本公司於本案過程中均踐行相關廉政告知事項；同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

另有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，台鐵表示，可依促參法第47條規定，於今天起30日內提出異議。