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「1分之差」微風要求剔除評委重排序 台鐵最新回應曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。記者林澔一／攝影
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。記者林澔一／攝影

台鐵北車商場經營權招標案爆投標名單、評選結果提前洩露，微風集團今下午指出，該公司最終僅「一分之差」，在評選高度敏感情況下，要求剔除具利益衝突疑義的評選委員並重新計算排序；對此，台鐵公司表示，會議前已告知迴避事項，委員也已確認知悉。

微風今下午召開記者會，會中副總經理高銘頂指出，具資料顯示，台鐵北車商場經營權招標案的甄審委員名單中，范姓委員與特定投標企業之間，存在顯著的經濟與業務往來關係。

高銘頂說，據了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而該名甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分，此結果已難以令社會大眾完全信任。

高銘頂表示，本案微風最終僅「一分之差」，在評選高度敏感情況下，要求剔除具利益衝突疑義的評選委員並重新計算排序，並強調「有相當信心」在排除爭議評分後，可望成為最優申請人；若台鐵不予回應，將依法律程序提出進一步救濟。

台鐵公司回應，台鐵公司均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，本公司於本案過程中均踐行相關廉政告知事項；同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

另有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，台鐵表示，可依促參法第47條規定，於今天起30日內提出異議。

台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂偕同律師舉行記者會表示質疑評委身份有正當性疑慮。記者曾原信／攝影
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下未來15年經營權，原經營者微風百貨質疑評選不公，下午副總高銘頂偕同律師舉行記者會表示質疑評委身份有正當性疑慮。記者曾原信／攝影

微風集團 新光人壽 台鐵 新光三越

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