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台南培訓永續醫療管理師 成綠色轉型生力軍

中央社／ 台南29日電

奇美醫院與國立成功大學合作開辦「永續醫療管理師證照培訓專班」，50名來自台南6家醫院的學員獲認證，將成為南部醫療體系推動減碳策略、循環經濟等綠色轉型行動生力軍。

奇美醫院今天舉辦永續醫療管理師證照培訓專班結訓暨頒證典禮，來自奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院），及高雄榮民總醫院台南分院、營新醫院、洪外科醫院等共6家醫院派員參與，成功培育50名永續醫療管理師。

奇美醫院院長林宏榮致詞表示，永續發展不應是單打獨鬥，此次透過衛生福利部健康台灣深耕計畫資源挹注，與成功大學FinTech商創研究中心合作專業課程規劃，奇美醫院以醫學中心等級的永續培訓資源，邀請體系與合作醫院共享參與，縮減不同層級醫院間的永續資訊落差。

林宏榮說，這種「以大帶小」的模式，符合ESG中的「社會責任（S）」與「治理（G）」，更是實踐產官學共同推動醫療產業整體減碳目標具體行動。

他說，此次課程設計精準對接衛生福利部與環境部政策，學員須在30小時課程中，掌握聯合國永續發展目標、永續報告書編製、氣候治理及生物多樣性等國際趨勢，並安排「利害關係人鑑別」與「ISO 14064-1碳盤查」工作坊，讓不同背景學員操演內部協作管理流程，激發更多貼近臨床與管理現場的創意。

林宏榮指出，奇美醫院期許永續醫療管理師不只學習理論，而能建立可執行的策略，從醫院不同角落展開、落地的使命感，未來成為南部醫療體系推動減碳策略、循環經濟等具體行動中堅力量。

減碳 台南 永續

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