陳菁徽：石崇良昨才說護病比要程序嚴謹 總統關切今就要入法

衛福部長石崇良今宣布，三班護病比確定入法。國民黨立委陳菁徽質詢問，昨天才說要成立醫事人力優化研議推動小組，過一天就宣布今年要入法，總統府是否要求衛福部盡快處理，且財源從哪來、日出條款何時有下落？石崇良說，三班護病比財源多面向，法源則在醫療設置標準入法，並在年底前提出給立法院。

陳菁徽表示，本月25日質詢時，衛福部才說三班護病比入法「仍在評估中」，昨天又說要成立「醫事人力優化研議推動小組」研議期程與配套。結果一天過後就宣布今年入法，這樣的結果讓各界都嚇到。今天以前都是慢慢研議，今天突然提出，且是總統親自致電要求積極處理，這個政策是衛福部評估成熟後提出，還是總統府要求衛福部趕快處理？

石崇良答詢，各界一直很關心，所以三班護病比入法一直都在評估。陳菁徽問，可是昨天才說要成立醫事人力優化研議推動小組？石崇良說，內部一定會有評估，為確保程序嚴謹勢必會需要成立推動小組，因為要多聽各界的聲音，且去年就推出12項護理改革政策，希望推動人力增加。

陳菁徽詢問，緩衝期多久、是否會有日出條款，以及是否要等到12項整備計畫都做完之後才會修改子法，還是會同步進行？石崇良表示，這些都要等到推動小組討論，自己無法全部表達，這樣會不尊重推動小組。

陳菁徽追問，所以推動小組預計多久時間以內會有結果，因為賴總統今天突襲宣布，結果衛環委員會委員們沒有人知道完整的版本，也沒有被正式告知。既然涉及層面很廣，包含人力配置、健保支付、病床開放、急診壅塞、病人候床，這不是一個小政策，錢從哪裡來？是從公務預算、健康台灣深耕計畫、健保總額、還是醫院自行吸收？

石崇良答詢，三班護病比財源有多種面向，是行政院2024年核定的「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」4年275億，包含三班護病比達標獎勵、夜班津貼、新手護理導師制度等，其次是健康台灣深耕計畫5年489億，也會在立法院逐年審查通過，第三則是健保調高護理費，讓醫院有能力調高護理薪資。2025年開始執行後，截至今年3月為止，護理師較去年增加約4900人。

石崇良說，三班護病比法源會在醫療設置辦法入法，並在年底前提出給立法院。