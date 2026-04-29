聽新聞
0:00 / 0:00
國立台灣交響樂團邀約單簧管名家泰西耶 魔王級曲目現場聽
德籍指揮德爾夫斯（Andreas Delfs）擔任指揮，NTSO國立台灣交響樂團將舉行音樂會，邀請丹麥國家交響樂團單簧管首席泰西耶（Johnny Teyssier）與樂團合作，為樂迷帶來單簧管魔王級曲目。
根據國台交發布的新聞資料，這場音樂會以北歐音樂為主，芬蘭作曲家西貝流士（J. Sibelius）所寫的「芬蘭頌」開場，接續演出丹麥作曲家尼爾森（C.Nielsen）的「單簧管協奏曲」，這首協奏曲一開頭是純樸丹麥風，隨即音樂轉換，突變的情緒、狂飆音群、飛快跳音、細膩旋律線等，堪稱是單簧管的大魔王曲目。
擔任協奏曲獨奏家的是法裔美籍單簧管家泰西耶（Johnny Teyssier），現任丹麥國家交響樂團單簧管首席，在樂界十分活躍，備受樂迷期待。下半場演出德國作曲家布拉姆斯（J. Brahms）的「第四號交響曲」，這也是國台交創團以來第15次演出這首作品。
客席指揮德爾夫斯擁有茱莉亞音樂學院碩士學位，師承伯恩斯坦（Leonard Bernstein），曾經待過匹茲堡交響樂團、密爾瓦基交響樂團的音樂總監和指揮，2021年起被任命為美國羅徹斯特愛樂樂團音樂總監至今。
「德爾夫斯，泰西耶與國台交」音樂會將於5月2日在國立台灣交響樂團演奏廳，5月3日在國家音樂廳演出。除了音樂會之外，國台交也將於5月1日舉辦指揮家及單簧管大師班，地點在國立台北教育大學雨賢館，歡迎旁聽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。