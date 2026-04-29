快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

國立台灣交響樂團邀約單簧管名家泰西耶 魔王級曲目現場聽

中央社／ 台北29日電
國立台灣交響樂團邀請德籍指揮德爾夫斯（Andreas Delfs）（左）擔任客席指揮，將帶來丹麥作曲家尼爾森（C. Nielsen）的單簧管協奏曲，並由丹麥國家交響樂團單簧管首席泰西耶（Johnny Teyssier）（右）挑梁演出。圖／國立台灣交響樂團提供（中央社）
國立台灣交響樂團邀請德籍指揮德爾夫斯（Andreas Delfs）（左）擔任客席指揮，將帶來丹麥作曲家尼爾森（C. Nielsen）的單簧管協奏曲，並由丹麥國家交響樂團單簧管首席泰西耶（Johnny Teyssier）（右）挑梁演出。圖／國立台灣交響樂團提供（中央社）

德籍指揮德爾夫斯（Andreas Delfs）擔任指揮，NTSO國立台灣交響樂團將舉行音樂會，邀請丹麥國家交響樂團單簧管首席泰西耶（Johnny Teyssier）與樂團合作，為樂迷帶來單簧管魔王級曲目。

根據國台交發布的新聞資料，這場音樂會以北歐音樂為主，芬蘭作曲家西貝流士（J. Sibelius）所寫的「芬蘭頌」開場，接續演出丹麥作曲家尼爾森（C.Nielsen）的「單簧管協奏曲」，這首協奏曲一開頭是純樸丹麥風，隨即音樂轉換，突變的情緒、狂飆音群、飛快跳音、細膩旋律線等，堪稱是單簧管的大魔王曲目。

擔任協奏曲獨奏家的是法裔美籍單簧管家泰西耶（Johnny Teyssier），現任丹麥國家交響樂團單簧管首席，在樂界十分活躍，備受樂迷期待。下半場演出德國作曲家布拉姆斯（J. Brahms）的「第四號交響曲」，這也是國台交創團以來第15次演出這首作品。

客席指揮德爾夫斯擁有茱莉亞音樂學院碩士學位，師承伯恩斯坦（Leonard Bernstein），曾經待過匹茲堡交響樂團、密爾瓦基交響樂團的音樂總監和指揮，2021年起被任命為美國羅徹斯特愛樂樂團音樂總監至今。

「德爾夫斯，泰西耶與國台交」音樂會將於5月2日在國立台灣交響樂團演奏廳，5月3日在國家音樂廳演出。除了音樂會之外，國台交也將於5月1日舉辦指揮家及單簧管大師班，地點在國立台北教育大學雨賢館，歡迎旁聽。

丹麥 德國 芬蘭 交響樂團

延伸閱讀

鋼琴家暨指揮家伊凡．亞納科夫將於5月6日於台南應用科技大學舉行鋼琴獨奏會

美國指揮大師MTT告別人世

淡江大橋5月2日星空音樂會　謝宇威攜手管弦樂團演出

指揮家林奇緣再登芝加哥歌劇院　經典曲目饗國際樂迷

相關新聞

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

中央氣象署今下午4時41分，針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午5時11分，呼籲民眾慎防雷擊、強風。

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

大雨來了！中央氣象署下午14時針對台中及彰化發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；有冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

台美對等貿易協定（ART）中承諾，包含美國花生等將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半，農業部昨稱將輔導農民轉作甘藷、毛豆等作物。立委今質

排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性...

台鐵爆勞工董事占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵說話了

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍，台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。