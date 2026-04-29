國立台灣交響樂團邀約單簧管名家泰西耶 魔王級曲目現場聽

德籍指揮德爾夫斯（Andreas Delfs）擔任指揮，NTSO國立台灣交響樂團將舉行音樂會，邀請丹麥國家交響樂團單簧管首席泰西耶（Johnny Teyssier）與樂團合作，為樂迷帶來單簧管魔王級曲目。

根據國台交發布的新聞資料，這場音樂會以北歐音樂為主，芬蘭作曲家西貝流士（J. Sibelius）所寫的「芬蘭頌」開場，接續演出丹麥作曲家尼爾森（C.Nielsen）的「單簧管協奏曲」，這首協奏曲一開頭是純樸丹麥風，隨即音樂轉換，突變的情緒、狂飆音群、飛快跳音、細膩旋律線等，堪稱是單簧管的大魔王曲目。

擔任協奏曲獨奏家的是法裔美籍單簧管家泰西耶（Johnny Teyssier），現任丹麥國家交響樂團單簧管首席，在樂界十分活躍，備受樂迷期待。下半場演出德國作曲家布拉姆斯（J. Brahms）的「第四號交響曲」，這也是國台交創團以來第15次演出這首作品。

客席指揮德爾夫斯擁有茱莉亞音樂學院碩士學位，師承伯恩斯坦（Leonard Bernstein），曾經待過匹茲堡交響樂團、密爾瓦基交響樂團的音樂總監和指揮，2021年起被任命為美國羅徹斯特愛樂樂團音樂總監至今。

「德爾夫斯，泰西耶與國台交」音樂會將於5月2日在國立台灣交響樂團演奏廳，5月3日在國家音樂廳演出。除了音樂會之外，國台交也將於5月1日舉辦指揮家及單簧管大師班，地點在國立台北教育大學雨賢館，歡迎旁聽。