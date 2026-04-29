和乘客爭執「駕駛痛哭」…搭公車也有乘車規範！這些NG行為讓駕駛員最惱火

一名公車駕駛員因婦人下車前疑未按鈴未靠站停，雙方起爭執導致駕駛員趴在方向盤哭喊「為什麼要欺負司機」，該影片還登上CNN引發討論。新北交通局呼籲乘客與駕駛員都相互尊重，才能維護良好的乘車環境。

新北市交通局運管科長許芫綺表示，公車為大眾運輸工具，駕駛長在行車過程中須專注駕駛安全，同時也需兼顧乘客服務，確實不易，已請業者持續加強駕駛服務禮儀及應對訓練，避免類似情形再次發生。

交通局呼籲，民眾乘車也應遵守相關規範，包括要下車前提前按鈴、公車尚未到達站前要先招手，以及上下車緊握扶手不滑手機等，以免發生危險或製造行車糾紛。

一名駕駛員也指，現在民眾搭乘公車多半都在滑手機，常常坐過頭或發現已過站而緊急按鈴起身，這些行為都很危險，尤其公車行進間突然倉促起身很容易跌倒，這種行為早已司空見慣，但現在社會氛圍是司機動輒得咎，這個行業很辛苦，也難怪永遠招募不到司機。

新北市交通局調查，去年公車駕駛員遭投訴的三大申訴案件，第一名為過站不停，其次是

第二名未待乘客上下車妥當啟動行駛，第三為服務態度欠佳。交通局表示，通常申訴案會

進行調查及釐清案件內容，以確保公正性。