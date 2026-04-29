立委林淑芬批外泌體管理鬆散 石崇良：將大規模稽查…3個月進行檢討

愛美是人的天性，許多民眾利用醫美「 外泌體」進行醫美療程，但2024年通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」後，今年正式施行，但已出現許多醫療市場亂象。民進黨立委林淑芬今在立法院質詢說，外泌體已成為再生醫療代名詞，目前依衛福部規範，外泌體僅可作為化妝品、保養品原料，尚未核准外泌體治療行為，許多醫美診所卻違法治療。

林淑芬說，2025年6月有位民眾接觸外泌體產品，業者宣稱皮下注射可讓皮膚緊緻、重返年輕，但施打後6CC後，竟出現全身紅腫、額頭與臉頰有丘疹凸起物等，最後到台大醫院治療，研判為異物注射出現延遲性免疫反應，導致肉芽腫，病人復原之路遙遙無期。

林淑芬表示，此外泌體針劑內容包括植物外泌體等50多項保養成分，應是化妝品精華液，而非針劑成分。此現象在坊間比比皆是，風險相當大，衛福部的角色到底在哪裡？

「確實沒有核准外泌體用於治療。」衛福部長石崇良說，目前全世界沒有認可任何一款外泌體可以用於治療，將由醫事司稽查全國醫美診所違法情形，若是網站部分，將與數發部合作進行網路巡查。

林淑芬說，目前食藥署「化粧品產品登錄平台」可近性很差，許多網站販售的外泌體化妝品，網站上都無法查詢、沒有管理。對此，石崇良承諾3個月內進行檢討，將優化查詢平台，並修訂必要登錄資料，如品名、外盒包裝等。