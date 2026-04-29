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環委罕指未達審查應有專業水準 台南白河萬里長城環評遭退回

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉行「台南市白河區『台灣萬里長城』主題樂園開發申請環境影響說明書」專案小組第5次初審會議，本案歷經4年審查，今天被環委決議退回目的事業主管機關。圖／聯合報系資料照
環境部今舉行「台南市白河區『台灣萬里長城』主題樂園開發申請環境影響說明書」專案小組第5次初審會議，本案歷經4年審查，今天被環委決議退回目的事業主管機關。圖／聯合報系資料照

環境部今舉行「台南白河區『台灣萬里長城』主題樂園開發申請環境影響說明書」專案小組第5次初審會議，本案經環評委員認為，開發單位已4次補充修正報告，但仍未能針對可能影響區域的地形、水文、土石方管理等關鍵議題釐清，決議本案退回目的事業主管機關，待開發單位確實補正修正後，再依「環評法」規定重新送審，有環評委員更直言本案的報告「未達環評審查應有的專業程度」。

台南白河萬里長城先前因未辦理環評就開發挨罰，後續申請補辦環評，環境部去年3月已召開本案的第4次初審會議，但因在生態調查資料、地形地質影響、土石方管理等資料仍不全，當時環評委員便指出難以審查，甚至指該報告就像在改學生作業，本案也決議補正再審。

時隔1年，環境部今召開本案的第5次初審會議，但針對前述問題仍未能清楚回應。有環委指出，都已經召開第5次初審了，委員也持續提出原始地形認定、極端降雨情境下排水及應變機制、邊坡穩定及生態調查等應補正意見，但開發單位至今仍未能就本案開發及可能影響區域的「地形地質影響」、「水文及區域排水」、「基地完整性」及「土石方管理」等關鍵議題釐清。

也有環委說，﻿原始地形內容仍未能提供具合理圖資作為判定依據，難以判斷開發行為對於當地地形地質特性的可能衝擊風險及其因應措施。此外，水文防災僅以25年重現期距作為設計基準，未納入極端氣候情境，也未說明排水系統及中水暫存容量於高強度降雨下的承載能力及應變機制，難以確認基地安全及廢水零排放的可行性。

此外，生態調查資料未區分衝擊區及對照區的調查成果，並未詳實呈現保育類物種的分布及數量，也未具體說明開發各期程的土石方規畫及管理方式，「實在不懂今天到底是要審查什麼。」

本案經過2個多小時審查，最後環委決議，因本案整體報告在關鍵議題的分析未達環評審查應有的專業程度，對歷次審查意見也未具體回應，本案退回目的事業主管機關，待確實補正後再重新送審。

環委也語重心長地和開發單位說，環說書必須要有一定的專業程度和應有的內容，開發單位應參考其它環說書內容，回去再了解了解。

台南 環評 白河

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