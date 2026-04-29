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守住「視力存款」陽大附醫成立近視防治中心 讓孩童贏在起跑點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立陽明交通大學附設醫院成立「近視防治中心」，提早預防學童近視，在「近視前期」就展開超前部署，為宜蘭地區孩子打造從幼兒到成年、全齡且全病程的視力防護網。圖／陽明交大附設醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院成立「近視防治中心」，提早預防學童近視，在「近視前期」就展開超前部署，為宜蘭地區孩子打造從幼兒到成年、全齡且全病程的視力防護網。圖／陽明交大附設醫院提供

學童近視高居不下，研究發現宜蘭有高達三分之二的大班幼童在統一篩檢前，並未曾接受完整眼科檢查。國立陽明交通大學附設醫院今天成立「近視防治中心」，重點在於提早預防學童近視，在「近視前期」就展開超前部署，為宜蘭地區孩子打造從幼兒到成年、全齡且全病程的視力防護網。

近視防治中心主任蔡德中提出「視力存款」概念，幼童天生具備生理性遠視，也就是「遠視儲備量」，一旦這筆存款耗盡，孩子就進入「近視前期」，若此時未及時預防，未來1年發展成近視的機率高達三成以上。

蔡強調，晚一年近視發病，等於賺到2到3年的近視控制效果，研究顯示近視發病每延後一年，平均可減少75至100度的增加幅度，該中心將結合縣衛生局政策，邀請家長加入專屬衛教群組，定期推播精準的護眼資訊，包括短影音與衛教懶人包，讓防治不僅在醫院，更延伸至家庭，對高風險家庭進行數位衛教，指導家長學會如何幫孩子做好視力保健。

眼科醫師楊雨潔表示，針對已經近視學童，防治中心提供多元客製化方案，包含低濃度散瞳劑、周邊離焦眼鏡、近視控制隱形眼鏡及角膜塑型片等；此外，高度近視可能引發視網膜剝離或黃斑部病變，中心也整合眼科專科醫療資源，給予嚴密監控與精準治療。

院長黃志賢強調，成立「近視防治中心」初衷是把預防醫學落實於第一線，近視防治不能等到發生後補救，必須從學齡前就紮下健康的根基，未來醫院將推動從「早期預防、精準篩檢到專業治療」一站式整合服務，守護下一代清晰視界，這也是醫院的社會責任。

陽明交大醫院呼籲家長落實「護眼123」，守護孩子的靈魂之窗：每年定期散瞳驗光1至2次掌握儲備量；每天戶外活動2至3小時利用陽光延緩眼軸增長；落實用眼30分鐘休息10分鐘，幫孩子守住珍貴的「視力存款」，未來不被近視束縛。

國立陽明交通大學附設醫院成立「近視防治中心」，提早預防學童近視，在「近視前期」就展開超前部署，為宜蘭地區孩子打造從幼兒到成年、全齡且全病程的視力防護網。圖／陽明交大附設醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院成立「近視防治中心」，提早預防學童近視，在「近視前期」就展開超前部署，為宜蘭地區孩子打造從幼兒到成年、全齡且全病程的視力防護網。圖／陽明交大附設醫院提供

楊雨潔醫師表示，針對已經近視學童，近視防治中心提供多元且客製化的控制方案，包含低濃度散瞳劑、周邊離焦眼鏡、近視控制隱形眼鏡及角膜塑型片等。圖／陽明交大附設醫院提供
楊雨潔醫師表示，針對已經近視學童，近視防治中心提供多元且客製化的控制方案，包含低濃度散瞳劑、周邊離焦眼鏡、近視控制隱形眼鏡及角膜塑型片等。圖／陽明交大附設醫院提供

陽大附醫的近視防治中心主任蔡德中提出「視力存款」概念，預防近視要趁早，不要把存款耗光。圖／陽明交大附設醫院提供
陽大附醫的近視防治中心主任蔡德中提出「視力存款」概念，預防近視要趁早，不要把存款耗光。圖／陽明交大附設醫院提供

近視 宜蘭 陽明交通大學

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