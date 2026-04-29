「抗癌大將」能護心血管卻超不起眼！ 醫：每次去好市多都會買它

癌症連續43年高居國人死因首位，日前聯合報舉辦癌症論壇指出，隨醫療科技進展，病人治療存活延長，民眾關心重點從疾病治療，延伸至早期發現，及提升癌後生活品質。

急診科醫師張適恆曾在YouTube頻道分享指出，黑豆裡的皂甘含量是所有大豆類植物中最高，是黃豆的2~3倍，黑豆皂甘除了可降膽固醇，也可以維持血管柔軟度，甚至有抑制大腸癌細胞分裂的作用。

張適恆表示，流行病學研究更發現，大豆攝取量愈多的停經前婦女，大腸癌的風險會顯著降低，而他進一步透露，自己每次去好市多都會購買有機黑豆。

不過他提醒，由於黑豆富含鉀與磷離子，慢性腎病患者不建議天天食用，容易脹氣者，黑豆最好要先泡水再煮，降低其寡醣含量才能減少脹氣發生。

此外，除了黑豆之外，枸杞與地瓜葉同樣也是他認為非常棒的高營養密度食物。枸杞會什麼會被列入「超級食物」？張適恆建議，不要只把它拿來泡茶喝，可以試看看徹底洗淨後，不要煮，泡冷水讓它軟後直接吃下去，其含有豐富的維他命C、B群、鈣質、鐵質、B胡蘿蔔素及葉黃素。

至於地瓜葉的「多酚類」含量則是在所有蔬菜中名列前矛，多酚類可以幫助我們移除自由基，具有預防心血管疾病、腦部退化及癌症的潛力。高雄榮總曾經研究發現，地瓜葉吃比較多的人，降低肺癌發生的機率就愈明顯。