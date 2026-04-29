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三班護病比年底前入法 醫界團體籲「鼓勵優於罰則」：將嚇阻化為獎勵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天下午於立院承諾，將在年底前完成「醫療機構設置標準」修訂，納入三班護病比。圖為護理工作示意圖。 圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良今天下午於立院承諾，將在年底前完成「醫療機構設置標準」修訂，納入三班護病比。圖為護理工作示意圖。 圖／聯合報系資料照片

衛福部長石崇良今天下午於立院承諾，將在年底前完成「醫療機構設置標準」修訂，納入三班護病比；另有立委提案修法，在「醫療法」中納入三班護病比，並設有至高1千萬元罰鍰。對此，醫界7大團體聲明，支持石崇良部長所提版本，並提出維持「鼓勵優於處罰」原則，維持現行醫療機構設置標準處罰規定，「不宜在配套未完全到位前盲目提高額度。」

醫院協會、私立醫療院所協會、醫務管理學會、區域醫院協會、社區療協會、醫療社團法人協會共7大醫界團體共同聲明，支持衛福部版本三班護病比入法方向，但呼籲應優先落實「護理人力政策整備12項策略計畫」，包含夜班獎勵、「三班護病比」達標獎勵、護理新手導師制度等正向激勵措施。

現行「醫療機構設置標準」第108條規定，違反該標準時，醫院罰則最低為5萬，最高為50萬元。聲明指出，政府應持續觀察人力回流情況，確保醫院有足夠資源改善待遇，另建議維持「鼓勵優於處罰」原則，現行法律對違反設置標準已有處罰規定，不宜在配套未完全到位前盲目提高額度，避免造成醫院經營斷鏈，應以行政指導與輔導改善為優先。

聲明強調，立法院提案版本，針對違反護病比醫院，地區醫院擬處50萬至200萬、區域醫院處100至500萬、醫學中心處200萬至1000萬之重罰，這已對醫療環境日漸嚴峻的醫院而言，有著不可承受之重，且逾越了行政手段之必要程度，呼籲管理上以行政指導及輔導改善取代直接開罰，把「嚇阻」思維轉化為實質獎勵與津貼補助，才能讓醫護勞動環境與民眾醫療安全雙贏。

醫界團體建議，護病比入法後，法規應給予「智慧化轉型」抵免空間，若醫院導入智慧系統或人工智慧（AI）科技減輕照顧與監控負擔，「其護病比標準應准予相應調降」，透過科技減負與人力配置優化，才能真正落實「三班護病比」而無損照護品質。此外，建議護病比計算以全年全班為基準，並依照一併嚴重度差異管理，且應給予合理緩衝期，避免醫院因系統性缺工而承受鉅額罰鍰。

「當前護理人力雖已回升至疫前水準，但缺口仍存在。」醫界團體主張，應持續透過教育與考試體系提高考照率；同時，若國內人力仍不足以支應全面入法之需求，政府宜開始討論引入外籍「護理」人力擔任護理輔助職務之配套方案，確保第一線護理師能專注於核心專業照護。

衛福部長石崇良今表示，三班護病比入法將朝向，以「醫療法」授權「醫療機構設置標準」的護理人員配置標準進行討論及修正。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良今表示，三班護病比入法將朝向，以「醫療法」授權「醫療機構設置標準」的護理人員配置標準進行討論及修正。記者沈能元／攝影

石崇良 護理師

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