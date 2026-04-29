快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

我購車成本比美韓高 消基會籲政府應降汽車關稅、貨物稅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
消基會29日舉行記者會，呼籲政府趁美國對等關稅之際，調降我國汽車貨物稅與關稅。圖為製造業。圖／AI生成
消基會29日舉行記者會，呼籲政府趁美國對等關稅之際，調降我國汽車貨物稅與關稅。圖為製造業。圖／AI生成

美國汽車關稅將降到0，其他國家也應比照！」消基會29日召開記者會指出，比較台日韓三國5款車的平均車價，台灣售價比美國多至少48%、與韓國比也超過38%。消基會強調，台灣汽車面臨貨物稅、關稅、營業稅，超過3百萬時還有奢侈稅，呼籲政府把握美國對等貿易時機，全面檢討汽車稅制、調降貨物稅，到生活必需品水準。

台灣車比美韓貴很多

消基會比較Tesla Model 3、Toyota Sienna、Mercedes-Benz GLE、BMW X3以及Infiniti QX60等5款美製汽車發現，以Tesla Model 3為例，台灣販售價格約為新台幣175~234萬元，美國售價約為3.7~5.5萬美元（新台幣118~176萬元）；而韓國的價格約為4199~5999萬韓元（新台幣89~127萬元）。

以同樣基礎車款相比，台灣售價比美國高48%（約差57萬元），與韓國相比高97%（約差86萬元）；Toyota Sienna與美國差109萬（84%），與韓國差93萬元（38%）；Mercedes-Benz GLE與美國差140萬（70%），與韓國差104萬元（72%）；Infiniti QX60與美國差103萬（62%），與韓國差121萬元（82%）。

降稅至生活用品水準

「台灣車價普遍偏高，主要是因為關稅、貨物稅與營業稅！」消基會強調，即便未來美國進口車關稅由原本的17.5%降至0%，進口車仍需面臨25%（汽車排氣量2千CC以下者）至30% （2001CC以上者）的貨物稅，與5%的營業稅；此外，若購車價格超過300萬元，還需額外支付 10% 的奢侈稅。

消基會強調，貨物稅當初制訂是為了抑制高價消費、增加政府收入，但如今汽車已成為基本交通工具，盼能調降貨物稅。他們呼籲政府，將汽機車貨物稅降至與生活必需品（如冰箱）相同的13%；另外，隨著台美對等貿易協定簽署，美國製進口車關稅將降至0%，政府也可將台灣無產製的汽車零組件進口關稅同步降為0%，維持國產車競爭力。

對此，財政部曾公布貨物稅檢討報告表示，有關貨物稅稅制之檢討，宜納入未來評估是否課徵碳稅、整體稅制等通盤考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討，以維特定政策目的，例如促進節能減碳、維護國民健康等及兼顧財政健全。

【更多精采內容，詳見

美國 關稅 消基會

延伸閱讀

晶片與成本壓力延續 比亞迪宣布旗下多款車型漲價

荷莫茲危機延燒 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊巨大

全球最大！陸船廠為韓企造運輸船 能運載逾萬輛車

賴總統：今年多項減稅新制上路 經濟果實全民共享

相關新聞

4縣市發布大雨特報…雷雨狂炸到明清晨！氣象署提醒慎防積水、坍方

中央氣象署今晚間7時5分，針對新竹縣市、苗栗、金門等4縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨，呼籲民眾注意局部大雨及雷擊強陣風。

排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性...

好消息！台灣豬肉5月14日恢復出口菲律賓 卓榮泰證實了

台灣在6日順利重返非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天表示，台灣今天接獲菲律賓正式公告，台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟、...

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

中央氣象署今下午4時41分，針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午5時11分，呼籲民眾慎防雷擊、強風。

造福農畜產業！農業部：菲律賓公告恢復台灣冷凍豬肉等輸銷

繼新加坡後，農業部動植物防疫檢疫署今天再接獲駐菲律賓代表處通報，菲國已公告恢復台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷...

三班護病比入法醫界要求「勿重罰」 護師全聯會：存心違法才擔心罰鍰

衛福部長石崇良今天承諾，三班護病比今年底入法，將於「醫療機構設置標準」明定，於年底前公告修法細節。醫界團體發聲支持入法，但要求勿提高罰則。護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，緩重期非空窗期期，政府、醫院

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。