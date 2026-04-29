我購車成本比美韓高 消基會籲政府應降汽車關稅、貨物稅

「美國汽車關稅將降到0，其他國家也應比照！」消基會29日召開記者會指出，比較台日韓三國5款車的平均車價，台灣售價比美國多至少48%、與韓國比也超過38%。消基會強調，台灣汽車面臨貨物稅、關稅、營業稅，超過3百萬時還有奢侈稅，呼籲政府把握美國對等貿易時機，全面檢討汽車稅制、調降貨物稅，到生活必需品水準。

台灣車比美韓貴很多

消基會比較Tesla Model 3、Toyota Sienna、Mercedes-Benz GLE、BMW X3以及Infiniti QX60等5款美製汽車發現，以Tesla Model 3為例，台灣販售價格約為新台幣175~234萬元，美國售價約為3.7~5.5萬美元（新台幣118~176萬元）；而韓國的價格約為4199~5999萬韓元（新台幣89~127萬元）。

以同樣基礎車款相比，台灣售價比美國高48%（約差57萬元），與韓國相比高97%（約差86萬元）；Toyota Sienna與美國差109萬（84%），與韓國差93萬元（38%）；Mercedes-Benz GLE與美國差140萬（70%），與韓國差104萬元（72%）；Infiniti QX60與美國差103萬（62%），與韓國差121萬元（82%）。

降稅至生活用品水準

「台灣車價普遍偏高，主要是因為關稅、貨物稅與營業稅！」消基會強調，即便未來美國進口車關稅由原本的17.5%降至0%，進口車仍需面臨25%（汽車排氣量2千CC以下者）至30% （2001CC以上者）的貨物稅，與5%的營業稅；此外，若購車價格超過300萬元，還需額外支付 10% 的奢侈稅。

消基會強調，貨物稅當初制訂是為了抑制高價消費、增加政府收入，但如今汽車已成為基本交通工具，盼能調降貨物稅。他們呼籲政府，將汽機車貨物稅降至與生活必需品（如冰箱）相同的13%；另外，隨著台美對等貿易協定簽署，美國製進口車關稅將降至0%，政府也可將台灣無產製的汽車零組件進口關稅同步降為0%，維持國產車競爭力。

對此，財政部曾公布貨物稅檢討報告表示，有關貨物稅稅制之檢討，宜納入未來評估是否課徵碳稅、整體稅制等通盤考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討，以維特定政策目的，例如促進節能減碳、維護國民健康等及兼顧財政健全。

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