五一勞動節凱道遊行「三路齊發」 北市警公布交通管制範圍

五一勞動節將至，總統府前的凱達格蘭大道、濟南路等路段，將迎來多場集會遊行活動，包括五一勞工大遊行、廢除空窗期連署聯盟、台灣經濟民主連合等單位將號召民眾上街頭，北市警方今天公布交通管制路線圖，提醒用路人即時改道並配合員警指揮。

中正警第一分局表示，本次活動包含勞工團體、移工議題及憲政改革等三場主要集會，相關管制時段與路線如下：

一、五一勞工大遊行 管制時段：5月1日10時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）雙向全線管制；濟南路一段（中山南路至鎮江街）自8時30分起即因搭設舞台實施雙向管制，預計至18時撤場完畢後開放。 遊行路線：13時30分凱道出發，右轉公園路、右轉青島西路、右轉中山南路西側慢車道，最後左轉濟南路一段，集會後解散。 二、廢除空窗等待期與改革家庭看護工制度集會 管制時段：5月1日上午9時至12時20分。 管制範圍：中山南路（濟南路一段至徐州路）東側慢車道1線道。 三、否認萬年國會制定憲法增修條文效力集會遊行 管制時段：5月1日13時起，襄陽路（館前路至南陽街）南側1.5線車道。 遊行路線：14時30分出發，襄陽路南側集合後出發，依序行經襄陽路、重慶南路、衡陽路、博愛路、忠孝西路、公園路、貴陽街，最後抵達自由廣場。

警方指出，為維護總統府、司法院等重要官署安全，將視現場活動狀況及人數，必要時將針對凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段擴大管制範圍，並架設必要之安全阻隔設施，也提醒集會遊行活動期間行經管制區的公車將改道。