一個人吃飯更容易瘦？ 醫揭聚餐「致命缺點」：女性受影響更深

減重是許多現代人的課題。醫師許書華近日分享一項有趣的國外研究，指出相較於「一個人吃飯」，與他人共餐竟然會讓人不知不覺多吃下約44%的食物。不過她也提醒，雖然獨自用餐有助於控制體重，但長期缺乏社交的「孤獨感」，同樣會對健康造成致命威脅。

許書華醫師在臉書粉專發文引述美國一名飲食心理學家的研究。該研究觀察了63位成年人的飲食行為，結果顯示：當人們與他人一起用餐時，平均進食量會比獨自吃飯時暴增約44%。

研究團隊推測，這主要是因為「注意力轉移」。當我們與親朋好友共餐時，注意力往往會放在聊天內容或社交互動上，導致無法專注於當下的進食狀況，進而大幅降低大腦對「吃了多少食物」與「飽足感」的覺察力，不知不覺中就吃下了過量的食物。

除了分心，進食節奏也會在潛移默化中受到同桌飯友的影響。研究發現，許多人在共餐時會不自覺地配合他人的進食速度與份量，這種現象在「女性族群」身上尤為明顯。

部分研究指出，女性在結婚後，往往會為了配合伴侶或家人的飲食習慣與節奏，導致進食量無意間增加。相較於婚前一個人用餐的狀態，她們更容易偏離自身原本的飲食模式，進而引發體重攀升的危機。

既然跟別人吃飯容易變胖，那是不是以後都自己吃就好了？許書華對此特別示警，一個人吃飯確實能提高對飲食的專注度、有助於減重，但過去有研究表明，長期缺乏社會互動、處於孤獨狀態的人，其死亡風險比社交活躍者高出了26%。因此，為了減重而完全斷絕社交聚餐，反而會帶來另一種嚴重的健康風險。

若想在享受社交聚餐的同時，又不讓體重失控，許書華建議民眾在與他人用餐時，可以透過以下方式提高自我覺察，建立良好的「正念飲食」習慣： 放慢進食速度：不要急著跟上別人的節奏，刻意放慢吃飯速度。 細嚼慢嚥：讓大腦有足夠的時間接收到胃部傳來的飽足訊號。 時刻留意飽足感：聚餐過程中不時停下來感受一下胃部的狀態，七八分飽就應主動停下筷子。

只要建立起良好的飲食自覺，即使身處熱鬧的社交場合，也較不容易受到外在環境的干擾而暴飲暴食。