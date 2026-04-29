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藍白修法還地方汰煤權 高市府：有助減煤但權責應釐清

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立法院衛環委員會今排審立委羅廷瑋、民眾黨團提案修正「空氣汙染防治法」部分條文，引發產業界反彈，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今開記者會力挺修法版本。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
立法院衛環委員會今排審立委羅廷瑋、民眾黨團提案修正「空氣汙染防治法」部分條文，引發產業界反彈，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今開記者會力挺修法版本。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

藍白陣營推動空汙法修法，主張將生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權。對此，高市府回應，修法後，只要中央沒有明確禁止，地方政府就能訂定更嚴格的規定，例如限制用煤、提高排放標準，進而推動減往無煤目標邁進。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今表態力挺國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團提案「空氣汙染防治法」第27條、28條、30條修正草案，歸還、升級地方汰煤權，終結興達無照燃煤電力亂象。

尤其中南部長期承受空汙壓力，「用肺發電」情況未解，修法應納入逐年減煤、提高燃料標準，並建立中央地方平權協商機制。

高市環保局則指，此次修法後，中央主管機關若未明確禁止情形下，地方政府的環境治理需求，即可透過自治條例訂定較嚴格許可條件或使用限制，對高雄來說，將有助於推動相關減煤、脫煤政策，強化空氣汙染防制措施。

不過，就權限行使範圍、認定標準及中央與地方制度分工等面向來看，哪些可以做、做到什麼程度、中央和地方怎麼分工，還沒有清楚的一套一致的標準，之後在執行上可能會出現爭議，也會影響政策推動。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊表示，支持台空盟等環團訴求讓生煤管制權限回歸地方，但她也點出，地方是否真正落實執行力，正是檢驗地方首長魄力的時刻。

她舉例，高雄市長陳其邁2022年連任時允諾無煤城市，停止興達電廠3、4號燃煤機組許可證，但機組仍以技術性的續命方式，改為全年720小時緊急備轉持續發電，她期許地方拿回燃煤管制權，「有武功就要用」，不要自廢武功，讓無煤城市淪為口號。

空汙

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