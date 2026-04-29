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衛福部證實護病比年底前入法 醫界表態支持、籲總額成長率至少5%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，護病比入法是賴清德總統對護理界的承諾，醫界支持入法，但呼籲應設下「財務配套」，包括健保總額成長率不低於5%，及醫療衛生支出占國內生產毛額至少8%。本報資料照片
台台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，護病比入法是賴清德總統對護理界的承諾，醫界支持入法，但呼籲應設下「財務配套」，包括健保總額成長率不低於5%，及醫療衛生支出占國內生產毛額至少8%。本報資料照片

本報獨家報導，衛福部擬修正「醫療機構設置標準」，納入三班護病比，衛福部長石崇良今天下午，在立法院證實此事，承諾於今年底前將完成該標準修訂。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，護病比入法是賴清德總統對護理界的承諾，醫界支持入法，但呼籲應設下「財務配套」，包括健保總額成長率不低於5%，及醫療衛生支出占國內生產毛額至少8%。

洪子仁指出，醫療支出應被視為國家競爭力的「戰略投資」，三班護病比要順利入法，政府必須確保健保總額成長率不低於5%，將醫療衛生支出GDP占比提升至8%，接軌國際水準，當健保預算有足夠水源，才有辦法提高護理費、診察費給付標準，另，政府改善醫療界財務韌性，醫院有健全的財務結構時，才能為護理師加薪，提供更具吸引力的福利方案。

「護理工作高壓與過勞，根源於不可控的工作負荷。」洪子仁說，護病比入法，可確保護理人員勞動強度在合理範圍內，避免因需要照顧超額病患，導致護理人員體力透支、心理崩潰，藉此降低第一線醫療人員離職率，吸引年輕人才回流，此外，也能確保醫療品質，不分白天、夜晚、深夜，均不打折扣，保障住院病人醫療品質。

洪子仁指出，若政府2年前要強制三班護病比入法，「醫界一定不能同意」，當時正值新冠疫情期間，醫院關床嚴重，如今政府藉由健保總額成長率每年至少5%，健康台灣深耕計畫投入400餘億元經費，及12項護理人力精進計畫，已讓護理人力回流至疫情前水準，若能持續增加財務韌性，醫院有更大底氣為護理人員加薪，在118年護病比實施後，避免護理師不足而關床情況發生。

「護病比優化與病人死亡率降低有直接關聯。」洪子仁指出，根據一項「美國醫學會雜誌」（JAMA）的研究，護理師每多照顧一位病人，其所照顧的患者在30天內死亡風險增加7%，反之，護理師照護人數下降，病人發生併發症，如肺炎、泌尿道、壓瘡等機率顯著下降，這些實證數據顯示，投入更多護理人力，實際上是在減少後續醫療風險、病人感染及併發症造成的社會成本損失。

立法院 賴清德 健保 石崇良 衛福部 洪子仁

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