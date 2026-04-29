三班護病比確定入法 石崇良：今年年底前正式預告修法細節

為改善護理師工作環境，避免人力持續流失，賴清德總統在競選期間提出「三班護病比入法」政策，並承諾當選後兩年內入法。如今在賴總統上任將屆滿兩年前夕，衛福部長石崇良表示，三班護病比確定入法，目前應於「醫療機構設置標準」中明定護病比，且將於年底前將預告公布相關修法細節。至於是否兩年後、118年正式上路，石崇良僅說，還需要「醫事人力優化研議推動小組」進行討論。

為了三班護病入法，台灣護師醫療產業工會預計5月5日赴衛福部抗議，因三班護病比入法刻不容緩，病人安全不能等。石崇良說，三班護病比入法將朝向，以「醫療法」授權「醫療機構設置標準」的護理人員配置標準進行討論及修正。

石崇良說，依國外經驗，三班護病比入法強制推行的國家、地區不多，但包括澳洲、美國部分的州實施成果，若有適當的規範，對於病人安全、醫療品質、護理的滿意度及降低負荷等，確實有正面的效果。

不可諱言，依國外報告實施經驗，當三班護病比實施後，確實引起醫療機構關床的效應，或是延長等待住院的時間。石崇良說，推動國內三班護病比入法時，主要目的是讓護理人員有合理的負擔，打造正向護理執業職場，讓護理師願意回流、留任，且需兼顧不能造成社會的衝擊，同時兼顧照顧強度不同的彈性。

至於上路時間，石崇良說，政府去年編列275億元，共規畫12項護理人力改革措施，並於114年至117年執行，因此希望三班護病比入法，採逐步、漸進、永續的方式，而需要緩衝的時間，由於護理人力無法一次完全補足，在不要衝擊醫院醫院營運、造成關床，及考量病人住院需要下，逐步到位。

石崇良說，雖然三班護病比無法馬上上路，但可以開始討論規範的細節及配套，為期四年的12項護理改革計畫，今年邁入第二年，目前護理人力才剛回流，還可以多加觀察。