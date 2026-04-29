省160萬藥費⋯大腸癌特定基因突變病人活不過1.5月 健保納新藥助搶命

大腸癌多年來名列十大癌症之首，直到近年才被肺癌超車。每年大腸癌新診斷人數約1萬9千人，台灣大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒說，大腸癌病人約2成確診時即為第4期，近10年來藥物卻無明顯突破，直至近年用於特定基因變異型態BRAF V6000e患者成功研發，今年起健保共給付24次療程，幫病人省下160萬藥費。

台大腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，大腸癌曾連續15年高居全台盛行率最高的癌症類別，而BRAF V6000e突變類型的轉移性大腸直腸癌惡性度高，且病情進展快速，不少病人確診時已多處轉移，過去多以化療合併標靶治療控制病情，但病人存活期多半無法超過1.5個月，而研究顯示，如使用雙標靶藥物治療，這類病人存活時間，可延長到4.3個月，延長比率為87%。

梁逸歆說，過去雙標靶藥物治療多需自費使用，對患者經濟負擔沈重，隨著納入健保給付，患者整體存活時間延長，死亡率也降低近4成，有助減輕經濟壓力，且為關鍵治療，在疾病進展時及時介入，提升治療成效與存活機會。曾收治一位女性患者，確診時已是大腸癌第4期，經標靶治療後仍快速惡化，改用雙標靶治療作為第二線治療，才控制住病情，存活超過1年。

陳自諒指出，提升基因檢測在臨床上普及程度，可幫助患者及早確認自身腫瘤特徵，為改善治療成果關鍵，依照檢測結果，確定患者變異基因，如RAS、BRAF等，可幫助醫師掌握腫瘤生物特性，制定精準治療策略，根據臨床基因檢測結果，病人檢出BRAF基因變異，且為V6000e類型病人，約占整體大腸癌患者2%至5%不等，這類患者過去多半在使用標準治療後無法好轉。