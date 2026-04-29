自然環資攜超商募零錢捐 守護淺山棲地與生態韌性

自然環資基金會與7-ELEVEN合作募集零錢捐，盼加強淺山保育及生態韌性。自然環資表示，捐款除了進行現地保育、減少人為干擾外，也會協助去除外來種等。

自然保育與環境資訊基金會攜手7-ELEVEN今天舉辦「淺山居 一元入主．讓淺山動物好鄰居坐擁星光家園」記者會。

自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓表示，淺山地區占台灣土地面積約3成，也是人類生活圈跟自然生態交會最密切的一個地方，包含了森林、農地、果園、埤塘等，也是許多野生動植物共同生存的一個環境。

陳瑞賓指出，當我們守住一塊淺山棲地，不只是為失去的動物提供了一個可以回來的地方，也是守護整個生態系統的健康跟韌性。

陳瑞賓說，日前向農業部提出「承地保育公益信託」的申請，前幾天獲得許可。也是自然環資成立後第一個以自然保育為主軸的公益信託；希望透過這次的公益合作，邀請更多人加入守護的行列，讓更多完整的棲地能夠被留下來。

陳瑞賓會後接受媒體聯訪時表示，之前與7-ELEVEN合作後有明顯的效益，因為便利商店的門市非常多，4個月期間、單月有約新台幣2000萬元的零錢捐；然而台灣地價高，如彰化一分地就開價約300萬元。

陳瑞賓說，捐款除了進行現地保育、減少人為干擾外，也會協助去除外來種等，讓本土的植物或者動物能夠回來的時候，它的生態穩定度會開始慢慢的聚集。

環境部長彭啓明也出席聲援，並強調在他任內會推動「環境信託」。

彭啓明說，預計明天在總統府氣候變遷對策委員會將會報告都市林的大型計畫，「淺山」也算是在都市之一，有更多的樹生態就會更好，生態好、人就會更健康。