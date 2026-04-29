快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

自然環資攜超商募零錢捐 守護淺山棲地與生態韌性

中央社／ 台北29日電
自然保育與環境資訊基金會29日攜手統一超商舉辦「淺山居 一元入主–讓淺山動物好鄰居坐擁星光家園」記者會，環境部長彭啓明（左3）出席聲援。中央社
自然保育與環境資訊基金會29日攜手統一超商舉辦「淺山居 一元入主–讓淺山動物好鄰居坐擁星光家園」記者會，環境部長彭啓明（左3）出席聲援。中央社

自然環資基金會與7-ELEVEN合作募集零錢捐，盼加強淺山保育及生態韌性。自然環資表示，捐款除了進行現地保育、減少人為干擾外，也會協助去除外來種等。

自然保育與環境資訊基金會攜手7-ELEVEN今天舉辦「淺山居 一元入主．讓淺山動物好鄰居坐擁星光家園」記者會。

自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓表示，淺山地區占台灣土地面積約3成，也是人類生活圈跟自然生態交會最密切的一個地方，包含了森林、農地、果園、埤塘等，也是許多野生動植物共同生存的一個環境。

陳瑞賓指出，當我們守住一塊淺山棲地，不只是為失去的動物提供了一個可以回來的地方，也是守護整個生態系統的健康跟韌性。

陳瑞賓說，日前向農業部提出「承地保育公益信託」的申請，前幾天獲得許可。也是自然環資成立後第一個以自然保育為主軸的公益信託；希望透過這次的公益合作，邀請更多人加入守護的行列，讓更多完整的棲地能夠被留下來。

陳瑞賓會後接受媒體聯訪時表示，之前與7-ELEVEN合作後有明顯的效益，因為便利商店的門市非常多，4個月期間、單月有約新台幣2000萬元的零錢捐；然而台灣地價高，如彰化一分地就開價約300萬元。

陳瑞賓說，捐款除了進行現地保育、減少人為干擾外，也會協助去除外來種等，讓本土的植物或者動物能夠回來的時候，它的生態穩定度會開始慢慢的聚集。

環境部長彭啓明也出席聲援，並強調在他任內會推動「環境信託」。

彭啓明說，預計明天在總統府氣候變遷對策委員會將會報告都市林的大型計畫，「淺山」也算是在都市之一，有更多的樹生態就會更好，生態好、人就會更健康。

捐款 農業部

延伸閱讀

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

石虎淺山田野現蹤跡 台中農民耕作生產兼顧生態保育

把對自然的虧欠慢慢還回去 日月光「環願山林」為人類補上十年生態課

荒野公布淺山調查成果 攜手7-ELEVEN推「四月零錢捐」守護淺山生態

相關新聞

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

中央氣象署今下午4時41分，針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午5時11分，呼籲民眾慎防雷擊、強風。

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

大雨來了！中央氣象署下午14時針對台中及彰化發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；有冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

台美對等貿易協定（ART）中承諾，包含美國花生等將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半，農業部昨稱將輔導農民轉作甘藷、毛豆等作物。立委今質

排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性...

台鐵爆勞工董事占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵說話了

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍，台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。