冷凍母奶別用微波爐解凍！醫師建議「這樣做」 寶寶成長不踩雷

嬰幼兒在出生後6個月內，母乳被視為最完整且理想營養來源，有時也會冷凍保鮮，醫師提醒，切忌用微波爐解凍，除易受熱不均灼傷寶寶口腔，更會破壞母乳中免疫抗體。

柳營奇美醫院今舉行醫療記者會，小兒科主治醫師郭峻瑋分享如何讓嬰幼兒營養成長不踩雷，母乳與副食品銜接關鍵，讓寶寶吃得足夠，吃得多元。

「母奶無可取代！」郭峻瑋表示，母乳中不僅含完整巨量與微量營養素，扮演無可取代角色。隨著現代女性在職場與家庭中角色轉變，純母乳哺餵對部分家庭構成挑戰，有時也常需冷凍保鮮。

他指出，保存母奶首重手部清潔與容器衛生，冷藏母奶建議48小時內使用，而冷凍母奶可保存6個月，解凍後24小時內使用，禁用微波爐解凍母奶，主要是微波爐會產生「熱點」，導致奶水部分區域極燙，易灼傷寶寶口腔。

此外，高溫微波會破壞母乳中免疫抗體、酵素及寶貴抗感染特性，至於冷藏解凍，可提早一天將冷凍母乳移至冰箱冷藏室逐漸解凍，解凍後的奶瓶放入裝有溫水的容器中（水溫建議不超過55°C-60°C），水位不超過瓶蓋，溫熱至接近體溫即可。

他更強調，解凍後母乳若未飲用完畢應丟棄，不可再次冷凍或重複加熱。

郭峻瑋說，在無法持續母乳哺餵情況，配方奶提供相對安全可行替代選擇。目前市售配方奶多以牛乳或羊乳為基礎，經蛋白質結構調整、脂肪組成優化，添加如DHA、ARA、益生菌或寡糖等成分，更接近嬰兒營養需求。但配方奶不等同於一般成人飲用的牛奶或羊奶，嬰兒不適合直接飲用未經調整的乳品。

此外，副食品適時介入成為成長發展重要轉折點，並非取代母乳或配方奶，而是逐步補充不足營養，建立咀嚼與吞嚥能力，邁向多元飲食開始。

郭峻瑋表示，根據臨床與國際指引建議，嬰幼兒約在4至6個月大時，可依發展狀況開始引入副食品，包括能穩定抬頭、對食物產生興趣、張口接受餵食等，皆為重要判斷指標，而非單以月齡作為唯一考量。

在副食品選擇，過去常以米糊或米精作為起始食物，而蔬菜泥、肉泥或富含鐵質食材，建議以「單一食材、少量開始」為原則，每次嘗試新食物間隔數天，觀察是否出現過敏或不適反應。隨著嬰兒適應度提高，再逐步增加食材種類與質地，從泥狀過度至顆粒狀，逐步建立咀嚼與吞嚥能力。