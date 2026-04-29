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累得像狗卻睡不著？營養師揭3關鍵 問題不只壓力恐是「身體沒電」

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師徐慈家指出，許多人以為很累卻睡不著只是因為壓力大，但其實可能是身體處於「隱性能源耗竭」狀態。 示意圖／ingimage
營養師徐慈家指出，許多人以為很累卻睡不著只是因為壓力大，但其實可能是身體處於「隱性能源耗竭」狀態。 示意圖／ingimage

明明很累卻翻來覆去睡不著？營養師徐慈家指出，許多人以為只是壓力大，但其實可能是身體處於「隱性能源耗竭」狀態，當壓力荷爾蒙長期偏高，神經系統持續處於緊繃模式，不僅更難入睡，也容易淺眠、半夜醒來。

一、先讓神經「踩煞車」，身體才睡得下去

她分析，第一個關鍵在於補對放鬆神經的營養。像鎂這類礦物質，就像神經的「煞車系統」，能幫助身體從緊繃狀態慢慢放鬆。壓力越大，鎂流失越快，若長期攝取不足，反而會形成「越累越睡不好」的惡性循環。

二、不只是累，是身體一直在「過度消耗」

第二個重點是讓身體從消耗轉為修復。壓力與熬夜會增加體內氧化壓力，干擾睡眠相關荷爾蒙分泌。若平時外食多、蔬果攝取不足，身體就會長期處於「消耗大於補充」的狀態，進一步拖累睡眠品質。

三、光線亂了，作息就跟著亂

第三則是調整光照與作息節奏。她提醒，睡眠其實與光線密切相關，白天缺乏日照、晚上長時間使用手機，都可能讓大腦誤判時間，導致生理時鐘混亂。透過白天適度曬太陽、睡前減少藍光刺激，有助讓身體回到自然節律。

徐慈家也總結，睡眠不只是休息，而是身體進行深層修復的重要時段。當營養補充與生活節奏逐步調整，身體會慢慢恢復放鬆能力，讓入睡變得更自然。

營養師 睡眠

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