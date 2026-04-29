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陳時中建議證交稅部分入健保 石崇良：舉雙手贊成
行政院政委陳時中今天提出，提撥部分證交稅挹注健保。衛福部長石崇良說，隨著台灣經濟成長，應重新檢討健保費的財務結構，增加資本利得的貢獻；去年證交稅約2900多億元，「如果一半挹注到健保，當然是舉雙手贊成」。
全民健保實施31年，財務永續備受挑戰，陳時中今天提出，將現行千分之3證券交易稅提撥部分挹注健保，不增加投資人的現有負擔，同時能確保未來約20年健保財務平衡。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀石崇良列席，審查醫療法部分條文修正草案。
石崇良會前受訪時表示，健保財務有將近75%到80%健保收入來自一般保費，至於來自補充保費的約是9%，以去年為例是比較高的，約新台幣800億元，其中來自股息股利所交的補充保費，則約100多億元。
石崇良說，隨著台灣經濟成長，應重新檢討健保保費的財務結構，把長期仰賴薪資所得者繳交的一般保費比例做一點調整，增加資本利得的貢獻，在各項補充保費中可以做檢討。
石崇良表示，陳時中提到另一個來源是證交稅，他查了一下去年證交稅約2900多億元，「如果一半挹注到健保，當然是舉雙手贊成」，因為這遠高於每年補充保費的收入，是很難相比的數目，樂見其成。
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