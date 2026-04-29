快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

155人上吐下瀉！上野烤肉飯內壢店食物中毒案 2元凶曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園上野烤肉飯內壢店本月14日爆發疑似食品中毒事件，市府衛生局今公布檢驗結果，便當檢體檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也檢出金黃色葡萄球菌，研判事件與細菌汙染有關。圖／桃園市衛生局提供
桃園上野烤肉飯內壢店本月14日爆發疑似食品中毒事件，市府衛生局今公布檢驗結果，便當檢體檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也檢出金黃色葡萄球菌，研判事件與細菌汙染有關。圖／桃園市衛生局提供

桃園市知名連鎖便當店「上野烤肉飯內壢店」本月14日爆發疑似食品中毒事件，累計155人出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中115人就醫。市府衛生局今公布檢驗結果，便當檢體檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也檢出金黃色葡萄球菌，研判事件與業者供應的餐食遭細菌汙染有關，衛生局已依食品安全衛生管理法將全案移送檢調偵辦，業者目前仍停業中。

衛生局表示，4月14日接獲通報後立即啟動調查，並要求業者停業改善，同時針對留樣便當、作業環境及員工進行採檢。檢驗結果出爐後，便當檢體確認驗出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也同樣檢出金黃色葡萄球菌。

衛生局表示，依流行病學調查及食品、人體檢驗結果綜合研判，本案與業者供應餐食遭細菌汙染有關，已依食品安全衛生管理法移請檢調後續偵辦。衛生局也將持續加強餐飲業稽查與輔導，維護市民飲食安全。

法務局消費者保護中心也已提供受影響民眾相關諮詢及協助，並督促業者及保險公司盡速辦理退費及賠償事宜，如個案未能達成協議，將依消費爭議處理程序協助維護消費者權益。

便當 食物中毒 衛生局

延伸閱讀

飯後吃西瓜釀悲劇！一家4口突嘔吐腹瀉 短短12小時內全喪命

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

彰化男赴日返台確診麻疹 衛生局持續追蹤274名接觸者

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

相關新聞

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

大雨來了！中央氣象署下午14時針對台中及彰化發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；有冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

台美對等貿易協定（ART）中承諾，包含美國花生等將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半，農業部昨稱將輔導農民轉作甘藷、毛豆等作物。立委今質

排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性...

台鐵爆勞工董事占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵說話了

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍，台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法

和乘客爭執「駕駛痛哭」…搭公車也有乘車規範！這些NG行為讓駕駛員最惱火

一名公車駕駛員因婦人下車前疑未按鈴未靠站停，雙方起爭執導致駕駛員趴在方向盤哭喊「為什麼要欺負司機」，該影片還登上CNN引發討論。新北交通局呼籲乘客與駕駛員都相互尊重，才能維護良好的乘車環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。