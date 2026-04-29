155人上吐下瀉！上野烤肉飯內壢店食物中毒案 2元凶曝光

桃園市知名連鎖便當店「上野烤肉飯內壢店」本月14日爆發疑似食品中毒事件，累計155人出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中115人就醫。市府衛生局今公布檢驗結果，便當檢體檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也檢出金黃色葡萄球菌，研判事件與業者供應的餐食遭細菌汙染有關，衛生局已依食品安全衛生管理法將全案移送檢調偵辦，業者目前仍停業中。

衛生局表示，4月14日接獲通報後立即啟動調查，並要求業者停業改善，同時針對留樣便當、作業環境及員工進行採檢。檢驗結果出爐後，便當檢體確認驗出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案的人體檢體也同樣檢出金黃色葡萄球菌。

衛生局表示，依流行病學調查及食品、人體檢驗結果綜合研判，本案與業者供應餐食遭細菌汙染有關，已依食品安全衛生管理法移請檢調後續偵辦。衛生局也將持續加強餐飲業稽查與輔導，維護市民飲食安全。

法務局消費者保護中心也已提供受影響民眾相關諮詢及協助，並督促業者及保險公司盡速辦理退費及賠償事宜，如個案未能達成協議，將依消費爭議處理程序協助維護消費者權益。