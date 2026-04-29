熬夜靠白天補眠？ 醫示警「這功能」補不回：上午打盹反增死亡風險

現代人生活節奏快、壓力大，晚上經常失眠或熬夜，許多人便試圖利用白天多睡一會兒來「還睡眠債」，但神經內科醫師鄭淳予嚴正提醒，晚上的睡眠是絕對「補不回來」的。長期依賴白天小睡，不僅無法清除大腦毒素，國外最新研究更指出，白天睡太久甚至會增加死亡風險。

為什麼白天睡覺無法取代夜間睡眠？鄭淳予醫師在臉書粉專發文解釋，關鍵在於大腦的「類淋巴系統（Glymphatic system）」。

這套大腦專屬的清潔程序，只有在夜間進入深層睡眠時才會啟動，負責沖刷、代謝掉白天腦部運作所累積的廢物，其中更包含了與阿茲海默症（失智症）高度相關的毒性蛋白質。鄭淳予強調，如果夜眠品質不佳，即使白天午睡時間拉長，也無法達到夜晚那種「連續且深層」的清潔效率。日積月累下來，大腦毒素無法排除，將嚴重損害個人的記憶力與專注力。

白天過度補眠不只無助於大腦排毒，還可能對整體健康帶來負面警訊。鄭淳予引述2026年4月由哈佛醫學院與麻州總醫院發表於國際權威醫學期刊《JAMA Network Open》的前瞻性世代研究。該研究團隊追蹤了1,338位社區長者長達8.3年的時間，得出了以下驚人發現：

小睡越久，風險越高：白天小睡的時間每增加1小時，全死因的死亡風險就會增加13%。 次數越多，風險越高：白天每多打盹1次，死亡風險即增加7%。 「上午補眠」最危險：習慣在上午時段打盹的長者，其死亡風險比習慣在下午午睡的長者高出了30%（相當於1.3倍）。

鄭淳予醫師呼籲，一次完整、深沉的夜間睡眠，所帶來的修復力永遠勝過白天的分次補眠。人體真正需要的，是夜間連續7到9小時的高品質睡眠，而非在白天反覆、零碎地打盹。若長期有夜間睡眠障礙，應尋求專業醫師協助，以免愈補愈傷身。