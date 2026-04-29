排名僅一分之差！北車商場評爆瑕疵…現任經營者微風：應剔除爭議評委分數

台北車站商場重新招標，由新光三越拿下未來23年經營權，但現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，舉行記者會呼籲台鐵秉持專業審慎原則，副總經理高銘頂表示，台鐵應重新檢視評選結果正當性，更要求應該剔除有利益衝突疑義的評委分數，否則微風無法接受。

高銘頂表示，台北車站商場是重大的公共建設標案，社會期待的不是單純的結果，而是可以被公平檢視的程序，但還沒有公告評選結果之前，連媒體都比競標廠商還早知道評選結果，洩密的內容更是鉅細靡遺甄審過程與內容，因此也懷疑洩密的時間點，洩密更可能影響評選結果，而台鐵至今也未針對調查洩密的過程與說明。

高銘頂表示，此次標案採序位法評定，最終排名僅有一分之差，任何一位甄選委員評分偏差，都將直接改寫最終勝負，但評委名單中，寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光三越存在明顯的經濟與業務往來關係。

高銘頂指出，新光三越透過金控體系對新光人壽有實質影響力，但范雪梅常為新光人壽提供顧問服務，與現行法規與利益迴避原則衝突，評選結果難以為大眾信任。

高銘頂表示，提出異議並非針對結果的情緒反應，也無意要求推翻整體標案或要求全面重新評選，但為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應該依法剔除該名具利益衝突疑義的委員評分，並在排除爭議後重新計算結果，唯有透過嚴謹的程序校正，才能確保評選結果公平與合法。

對於范雪梅的資格產生疑問的時間點，高銘頂表示，先前並未留意，但是在洩密之後才開始了解，發現不對後就出具函文與具體事證給台鐵，而根據促參法，投標程序中發現疑問就提出質疑給主管機關，但很遺憾台鐵並未進行進一步釐清就核定公文後公告。

高銘頂表示，微風並不知道評委的分數，因此不知道剔除分數後會否改變排序，但爭的不是輸贏，而是程序的公平與爭議，但與新光三越只有一分之差，因此很有信心如果爭議評委分數剔除後，微風會是最優申請人。

但若台鐵不接受微風訴求，還是要堅持決定，高銘頂表示，後果由台鐵自行承受，微風會利用法律提供的救濟行為進行處置。