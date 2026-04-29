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澱粉吃回來反而瘦了！營養師曝「體脂下降」原因：還能維持代謝穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
適量攝取澱粉可提供身體主要能量來源，避免在碳水不足時動用蛋白質進行糖質新生，進而降低肌肉被分解的風險，同時補充肌肉肝醣、提升運動表現。(圖／AI生成)
適量攝取澱粉可提供身體主要能量來源，避免在碳水不足時動用蛋白質進行糖質新生，進而降低肌肉被分解的風險，同時補充肌肉肝醣、提升運動表現。(圖／AI生成)

吃太多澱粉真的會變胖嗎？粉專「欣儀的營養聊天室」近日分享自身飲食調整經驗指出，過去因擔心體重上升，長期採取低澱粉飲食，餐盤多以蔬菜為主、澱粉攝取偏低，體重也相對容易控制。不過近期她逐步增加澱粉攝取，同時提高蛋白質比例並搭配重量訓練，結果不僅體重維持穩定，體脂率反而開始下降。

該粉專進一步表示，雖然每日總熱量較過去有所提升，但體重並未明顯增加，反而觀察到體脂肪逐漸降低的變化。這樣的結果也顛覆一般「澱粉容易讓人變胖」的直覺印象，顯示在飲食結構調整下，身體組成可能出現不同走向。

另外，當蛋白質攝取充足時，有助於維持甚至增加肌肉量。研究建議，成人每日蛋白質攝取量約為每公斤體重1.2至1.6克；隨著肌肉量提升，基礎代謝率也會增加，使身體消耗熱量的能力提高，即使體重變化不大，體脂比例仍可能下降。

最後，適量攝取澱粉可提供身體主要能量來源，避免在碳水不足時動用蛋白質進行糖質新生，進而降低肌肉被分解的風險，同時補充肌肉肝醣、提升運動表現，讓蛋白質能更專注於肌肉修復與合成。當整體熱量與營養攝取充足且均衡時，也有助於維持代謝穩定，使身體組成更容易朝理想方向調整。

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