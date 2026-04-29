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長者不愛打疫苗？疾管署調查：7成怕副作用…打疫苗口號要加這一句

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年10月施打流感疫苗口號，除了「左流右新」，將調整為「左流右心、護心護肺」，讓民眾更清楚接種流感、新冠疫苗，可以降低肺部及心臟疾病。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年10月施打流感疫苗口號，除了「左流右新」，將調整為「左流右心、護心護肺」，讓民眾更清楚接種流感、新冠疫苗，可以降低肺部及心臟疾病。記者沈能元／攝影

台灣邁入超高齡社會，為避免今年秋冬季節流感疫情爆發。衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年公費流感疫苗將首度採購加強型疫苗，且僅需施打一劑的20價或21價肺炎鏈球菌疫苗，8月將全面轉換。至於，今年10月施打流感疫苗口號，除了「左流右新」，將調整為「左流右心、護心護肺」，讓民眾更清楚接種流感、新冠疫苗，可以降低肺部及心臟疾病。

歐洲在台商務協會今舉辦「2026歐洲台灣醫療論壇」，羅一鈞分享台灣成人疫苗政策藍圖時指出，羅一鈞說，今年公費流感疫苗首度採購加強型疫苗，採購量20萬劑，優先供住宿型機構65歲以上住民接種。

但就往年發現，65歲以上國人接種流感疫苗意願偏低，疫苗覆蓋率僅約50％至55%，低於其他國家。經調查最新發現，不願意流感疫苗者經複選原因，其中，高達七成是擔心疫苗副作用、二成擔心影響已有疾病，如冠心症等，還有二成是擔心打疫苗會不會更容易生病，只有8%的受訪者關心疫苗的有效性、保護力。

因此，隨著全球進入後新冠疫情時代，成人疫苗規畫迎來新挑戰，尤其台灣已邁入超高齡社會，疫苗接種必須積極調整。羅一鈞說，如台灣家庭醫學醫學會去年舉辦防疫衛教活動，邀請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任衛教大使，翻轉民眾對打疫苗常有的疼痛、痠痛、紅腫、發燒等負面觀感，成功帶動大家對疫苗有不一樣的想像，提高長輩接種率，十分具有吸引力。

另，成人肺炎鏈球菌疫苗也有新的規畫，預計最快今年8月將全面完成肺炎鏈球菌疫苗的升級，將現有疫苗全面轉換為僅需施打1劑的20價或21價結合型疫苗，採購作業正在進行。明年將幼兒輪狀病毒疫苗納入公費接種項目，提供更多的保護。

羅一鈞說，目前也正在評估納入公費的成人疫苗，包括帶狀疱疹疫苗、孕婦及新生兒使用的呼吸道融合病毒（RSV）單株抗體疫苗，相關成本效益分析正在進行中，預計今年底完成，屆時將提交衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

羅一鈞認為，未來成人疫苗規畫仍有許多挑戰，包括超高齡社會疫苗優先施打順序的轉變，必須為長者制定更完善的免疫策略，以及疫苗升級與新型產品導入，仰賴更科學的證據支持及完善的執行計畫。

歐洲 衛福部 流感疫苗

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