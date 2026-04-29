質享 美好生活 Panasonic全新微型旗艦家電打造都會質感日常
延續品牌「Live Your Best」的核心理念，Panasonic 持續以創新科技回應現代生活的多元需求。今年春季新品體驗會以「質享 美好生活」為主軸，聚焦都會小家庭與個人化生活場景，重新定義有限空間中的高品質生活提案。透過一系列微型旗艦家電，Panasonic 將科技、美學與實用性巧妙融合，無論是獨享片刻寧靜，或與家人共享日常，都能感受細緻升級的生活體驗。
在日常家務中，Panasonic致力將負擔轉化為從容。全新日本製滾筒洗烘衣機以僅僅60公分的極簡機身、靈活融入居家空間；搭載「室溫+15°C」勁風恆溫烘乾技術，透過自然風循環溫柔呵護衣物纖維，使衣物呈現輕盈蓬鬆、柔軟親膚的細緻觸感。清潔方面，Panasonic全新極淨光吸塵器，透過微塵感知技術與LED探燈設計，即使肉眼難以察覺的細微灰塵也無所遁形；雙電池設計則大幅提升續航與使用彈性，讓打掃過程不中斷，效率與體驗同步升級。
而在個人生活場景中，Panasonic將科技轉化為更具沉浸感的體驗。全新電競螢幕以320Hz高刷新率與1ms極速反應時間，讓每一幀畫面精準跟上操作節奏，幫助玩家在關鍵時刻能更穩定掌控戰局。在日常造型與個人護理方面，Panasonic高速馬達礦物負離子吹風機，結合智慧溫控與直線風梳技術，不僅有效縮短乾髮時間，同時減少熱傷害，維持髮絲光澤。Panasonic全新掌上型電鬍刀系列，將高效刮鬍科技濃縮於掌心尺寸中，搭載AI智慧感應與高速線性馬達，無論居家或外出，都能維持俐落形象，展現自信風采。
Panasonic從使用者角度出發，持續升級廚房與衛浴空間的日常體驗。於廚房空間中，全新多功能鍋採用水循環淨煙技術，有效降低油煙干擾；全自動研磨美式咖啡機則透過智慧水量調節設計，簡化操作流程，搭配智慧控溫電烤箱與電子鍋系列，將日常料理昇華為充滿儀式感的生活時刻。延伸至衛浴空間，陶瓷一體機全自動洗淨馬桶以迴旋泡沫實現 360° 全面潔淨，減少汙垢附著與噴濺，並具備自動沖水與除臭功能；因應台灣潮濕氣候，全新電熱毛巾架可自由調節溫度，讓毛巾與浴巾隨時保持乾爽。此外，可調傾角化妝鏡櫃可依使用者身高與使用習慣調整角度，即使坐著也能輕鬆完成梳洗，讓每日盥洗成為自在愉悅的時刻。
Panasonic以「質享 美好生活」為核心，展現貼近生活的貼心設計，回應現代消費者對效率與質感並存的期待，讓每一個平凡日常，都能成為值得珍藏的高品質時光。
更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
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