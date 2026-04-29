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迎旅遊旺季！十分瀑布延長開園 新北推平溪線山城夏日遊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
造訪十分瀑布後，順遊車站與老街，體驗火車門前過的獨特奇景，施放天燈感受山城人文溫度。圖／新北市觀旅局提供
造訪十分瀑布後，順遊車站與老街，體驗火車門前過的獨特奇景，施放天燈感受山城人文溫度。圖／新北市觀旅局提供

迎接春夏旅遊旺季，新北市觀旅局宣布，自5月1日至9月30日，十分瀑布公園延長開園時間1小時，調整為每日上午9時至下午6時開放，最後入園時間為下午5時30分，讓遊客有更充裕時間欣賞瀑布景觀與山林風光。

觀旅局表示，十分瀑布為全台最大垂簾型瀑布，落差約20公尺，水勢壯闊，被譽為「台灣尼加拉瀑布」，水霧在陽光照射下常形成彩虹景象，每年吸引大批國內外遊客造訪。

觀旅局長楊宗珉指出，市府持續優化風景區環境與動線，園區近年完成「十分友善步道」，由遊客中心步行約15分鐘可達入口，全長約400公尺，以平緩坡道取代階梯，並於今年2月串聯既有步道與新設無障礙通道，補齊「最後一哩路」，讓輪椅族與親子族群也能安心通行。

觀旅局表示，民眾造訪十分瀑布後，也可順遊十分老街與十分車站，體驗「火車門前過」景象，並放天燈祈福；沿平溪線鐵路可串聯望古、嶺腳、平溪及菁桐等站，從自然山林到懷舊聚落，展現山城多元風貌。

觀旅局邀請民眾把握春夏時節，規畫親子或踏青行程，走訪十分瀑布與平溪山城，體驗山林與鐵道交織的旅遊魅力。

全台最大垂簾瀑布，水霧瀰漫間在陽光照射下常可見夢幻彩虹。圖／新北市觀旅局提供
全台最大垂簾瀑布，水霧瀰漫間在陽光照射下常可見夢幻彩虹。圖／新北市觀旅局提供

十分瀑布有「臺灣尼加拉瀑布」美譽。圖／新北市觀旅局提供
十分瀑布有「臺灣尼加拉瀑布」美譽。圖／新北市觀旅局提供

十分友善步道以平緩的坡道取代階梯，讓民眾能更輕易接觸大自然。圖／新北市觀旅局提供
十分友善步道以平緩的坡道取代階梯，讓民眾能更輕易接觸大自然。圖／新北市觀旅局提供

十分瀑布園區5月1日至9月30日延長開園時間至下午6時。圖／新北市觀旅局提供
十分瀑布園區5月1日至9月30日延長開園時間至下午6時。圖／新北市觀旅局提供

平溪 新北 瀑布

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