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新竹台大分院竹北2期上梁 116年竣工增病床
新竹台大分院竹北院區2期工程今天舉行上梁典禮，院方說，工程預計民國116年4月竣工，未來將以空橋串聯1期大樓，擴充醫療資源、逐步新增病床，強化大新竹急重症照護量能。
今天典禮由台灣大學副校長楊志新擔任主祭，與台大醫院院長余忠仁、新竹台大分院院長洪冠予等人完成儀式，祈願工程如期竣工。
楊志新致詞表示，新竹身為科技重鎮與年輕家庭聚集的城市，發展需同步提升醫療與研究量能，竹北院區2期完工後，將成為臨床照護與醫學創新的重要據點，讓醫療服務與城市發展並進。
余忠仁指出，雖然工程期間歷經疫情與缺工等挑戰，仍如期達成2期工程上梁重要節點，面對人口成長與高齡化趨勢，未來將持續強化區域醫療網絡功能。
洪冠予表示，竹北院區鄰近新竹科學園區與高鐵新竹站，具備智慧醫療優勢，2期工程規劃地上9層、地下2層，設置健康管理中心與研發空間，並透過空間調整讓1期醫療大樓逐步新增病床，有效提升住院照護與急重症服務能量。
根據新竹台大分院提供的新聞資料，2期工程完工後整體使用空間將較現況增加約49%，未來1、2期建築將以空橋串聯，優化醫療動線並整合資源，後續工程將持續朝116年4月竣工、同年底進駐目標推進。
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