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秀傳亞洲微創手術訓練中心二期動土 打造亞洲智慧手術核心基地

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。示意圖／秀傳體系提供
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。示意圖／秀傳體系提供

走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，已培訓全球70個國家、每年超過2000名外科醫師，並吸引來自65國、逾2000位國際頂尖專家來台授課交流，形成高度國際化的醫學教育平台，今天舉辦二期擴建動土典禮，打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。

「秀傳亞洲微創手術訓練中心」是2008年與IRCAD（法國史特拉斯堡消化道癌症研究所）合作成立，訓練中心院長黃士維表示，18年來，隨著機器人手術與人工智慧（AI）醫療快速發展，秀傳醫療體系啟動二期擴建計畫，全面升級訓練與研發量能，

未來擴建空間將涵蓋國際會議中心、醫材研發與產業進駐區，並規劃整合Hybrid OR（複合式手術室）、高階手術室及機器人手術展示的先進訓練場域，打造結合臨床、教學與創新的國際級平台，進一步強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。

黃士維說，中心也將結合中部科學園區的精密機械與AI技術優勢，串聯醫療、研發與製造能量，建構完整微創醫材產業鏈，推動醫療科技產業升級。同時，長期與秀傳醫療體系及 IRCAD 合作的比翼生醫，也將在二期打造為亞洲最具指標性的「智慧醫療機器人示範據點」。

比翼生醫執行合夥人陳彥諭表示，醫療創新技術若要真正嘉惠病患，「臨床對接」是關鍵的最後一哩路。透過 IRCAD 二期示範據點的建立，將提供新創團隊最實戰的驗證場域，讓台灣的創新實力走向全球市場。

彰濱秀傳醫院院長黃信彰馴説，二期擴建不僅是硬體規模的提升，更代表台灣微創醫療實力的再進化。未來中心將持續深化與國際頂尖機構合作，強化全球醫療鏈結，朝向打造「亞洲智慧手術核心基地」目標邁進。

走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。示意圖／秀傳體系提供
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。示意圖／秀傳體系提供

走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。圖／秀傳體系提供
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。圖／秀傳體系提供

走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，左起彰濱秀傳醫院院長黃信彰、秀傳體系副營運長郭昭宏、馬赫斯克教授、秀傳體系總院長黃士維、副院長黃靖雅。圖／秀傳體系提供
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，左起彰濱秀傳醫院院長黃信彰、秀傳體系副營運長郭昭宏、馬赫斯克教授、秀傳體系總院長黃士維、副院長黃靖雅。圖／秀傳體系提供

走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。圖／秀傳體系提供
走過18年的「秀傳亞洲微創手術訓練中心」，今天舉辦二期擴建動土典禮，將打造成為「亞洲智慧手術核心基地」，強化台灣在智慧醫療領域的競爭力。圖／秀傳體系提供

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