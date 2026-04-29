台鐵爆勞工董事占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵說話了

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭爆料利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍，台鐵產業工會今前往台北地方檢察署告發。台鐵公司表示，已完成部分調查程序，並由政風按照程序呈報。

吳長智日前遭爆，利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，單身未有子女卻能申請到花蓮宿舍並享有車位，反而離鄉背井的員工申請不到宿舍，甚至長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月能領取約6000元加給長達10年，累計詐領金額達近80萬元。

台鐵產工今前往北檢，控訴吳長智藉工會職務之便詐領乘務加給，且金額高達近80萬元，以及違反台鐵宿舍租借規定，單身卻申請多房型宿舍近10年。

根據「國營台灣鐵路股份有限公司房舍使用管理要點」，如員工要房舍，必須是已婚有配偶或子女同住，且戶籍地離服務單位通勤距離達100公里以上，且距離內無自有住宅。

產工指出，台鐵公司內部調查屬實後，卻宣稱「未有濫用職權申請、未有圖利」，若占用事實存在，作為交通事業資位人員（公務員）已涉嫌違反「貪污治罪條例」，公司應給予懲處，並追償占用期間費用。

產工呼籲，台鐵公司應要求吳長智立即搬離宿舍，並以居住地周邊租屋市價金額，向其追償違法占用房租、相關使用損耗費用、違法車棚拆除費用。再者，台鐵應連帶徹查全台宿舍違法租用狀況，落實宿舍租用公平性。

產工表示，台鐵企工應召開監事會查帳，檢查吳長智任職秘書期間是否有挪用工會會費私用情形，並應召開臨時代表大會，決議吳長智受調查期間應停權，若調查屬實則除名。

對此，台鐵公司董事長鄭光遠今表示，此事件內部已完成一部分調查程序，政風會按照程序呈報。

台鐵產工今前往北檢，控訴吳長智藉工會職務之便詐領乘務加給，以及占用花蓮宿舍。圖／台鐵產工提供