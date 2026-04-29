美國花生叩關…將輔導農民轉作 立委批：農民措手不及

台美對等貿易協定（ART）中承諾，包含美國花生等將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半，農業部昨稱將輔導農民轉作甘藷、毛豆等作物。立委今質疑，農業部未在第一時間讓農民知道台美關稅的細節，導致農民整個措手不及，不清楚不種花生還能種什麼。

農業部次長胡忠一昨指出，若單從價格相比，且在無產業政策的引導下，美國零關稅花生預估將影響2成至3成的國內花生農，農業部已規畫濕莢交易制度、設立自動化聯合乾燥中心及引導集團契作等完整產業支持措施，不會讓國內花生農受到影響。另也會輔導轉作甘藷、毛豆等作物，創造額外的競爭力。

此外，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，若美國花生進口，首要的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。立委葉元之質詢時表示，農業部說進口的美國花生只占進口量的1%，競爭對手也不是台灣花生，但這是在現有存在關稅的情況下，未來沒有關稅後是否就不只1%？

陳駿季回應，美國和印度的花生其實價差不大，之前美國花生的進口量就已經非常少了，如果我國政府如果沒有任何作為，零關稅花生當然會對國內農民產生影響，但農業部不會不作為，也以擬定許多協助農民的工作。

葉元之表示，這次和美國談關稅，農業部過去說不會有農產品零關稅，但後來卻有好多都是零關稅，問農業部是否在第一時間就和農民說明？昨天農業部說農民可以轉作，但農民並不知道如果不種花生還能種什麼，因為整個措手不及。

陳駿季說，ART以簽署但目前還沒生效，不過已經規畫系統性的協助，也已經有和產區的產銷班討論如何協助農民。