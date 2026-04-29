大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法

2026-04-29 12:30