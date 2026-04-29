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大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天
大雨來了！中央氣象署下午14時針對台中及彰化發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；有冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。
此外，氣象署下午13時50分針對台東發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，今(29)日台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區應慎防積水。
大雨：台東縣。影響時間：29日下午至30日。
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