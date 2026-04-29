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台鐵砸39.5億建第三代監控系統 可自動規畫路徑、整合邊坡落石告警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長鄭光遠今出席第三代中央行車監控系統簽約儀式。記者胡瑞玲／攝影
台鐵董事長鄭光遠今出席第三代中央行車監控系統簽約儀式。記者胡瑞玲／攝影

台鐵中央行車監控系統（CTC）已使用逾20年，關鍵備品已停產，為此，台鐵規畫耗資39.5億元建置第三代中央行車監控系統（CTC 3.0），並於今天與日本信號公司進行簽約儀式，未來新系統不僅可自動規畫最佳路線，也能整合邊坡告警、落石告警、平交道告警系統，預計2029年完成。

台鐵中央行車控制系統建於2001年，由於電子產品日新月異，原廠商日本信號公司已不再生產相關備品。為此，台鐵規畫建置第三代中央行車控制系統，涉及約165套聯鎖介面整合及切換。

台鐵總經理馮輝昇表示，現行系統已運作20年以上，核心硬體逐步老舊，關鍵備品已停產，維修風險日益升高，而台鐵每日運行超過1000次列車，但現有CTC多數功能仍仰賴人工輸入，缺乏即時監控與數據分析能力，難以因應現代化營運需求，加上20年前的設計思維未導入「異地備援」的觀念，導致系統韌性不足，萬一發生不可預期的天災、人禍時，易造成整個行控中樞停擺。

為此，台鐵公司規畫建置第三代中央行車監控系統（CTC 3.0），由日本信號公司（Nippon Signal）攜手亞力電機、華電聯網共同打造。今由台鐵公司董事長鄭光遠與日本信號公司社長後藤隆一進行簽約儀式。

鄭光遠致詞表示，現行每日環島路網列車運行逾1000列次，中央行車監控系統（CTC）為確保列車安全與有序運轉的核心系統，但現行系統已服役逾20年，設備老舊且功能逐漸不敷現代化調度需求，因此推動「CTC 3.0」建置計畫，希望提升行車安全與營運效能。

也出席簽約儀式的交通部政務次長伍勝園指出，CTC 3.0為我國軌道運輸向數位轉型及智慧安全運輸的重要一步，CTC系統是運轉的腦袋，因此投入39.5億元汰換設備，並引入符合國際標準的開放式結構，未來能導入邊坡落石告警、平交道告警系統，提升調度員情境感知，提升事件處理效率。

台鐵說明，CTC 3.0導入智慧化自動進路設定，可依據列車時刻表、列車優先等級、路線占用情況及電力供應情形，自動規劃最佳路徑，提升路徑規劃效率，減輕調度員負擔，讓列車運轉更精準。

在提升情境感知部分，台鐵表示，CTC 3.0將結合台鐵雲平台，透過數位整合，將邊坡告警、落石告警、平交道告警及月台監視等即時資訊整合至行控中心，使車輛控制員能在第一時間掌握現場狀況，縮短緊急應變時間。

馮輝昇表示，今天簽約後，CTC 3.0 建置計畫全面展開，系統建置將依計畫推進硬體安裝、系統整合與測試作業，預計2029年完成全系統驗收，正式投入營運，後續還有10年期維護，提供持續維護服務，確保系統穩定可靠運作。

另外，馮輝昇也指出，將在富岡基地建置異地備援中心，確保主系統異常時，台鐵行車調度仍可持續運作，大幅提升系統韌性。

台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式，交通部政務次長伍勝園（中）見證。記者胡瑞玲／攝影
台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式，交通部政務次長伍勝園（中）見證。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式，交通部政務次長伍勝園（中）見證。記者胡瑞玲／攝影
台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式，交通部政務次長伍勝園（中）見證。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式並互送禮物。記者胡瑞玲／攝影
台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式並互送禮物。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式並互送禮物。記者胡瑞玲／攝影
台鐵公司董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式並互送禮物。記者胡瑞玲／攝影

台鐵 日本

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