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空汙法修法內容爭議大 經濟部籲維持現狀

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立院審查空汙法修正草案，經濟部呼籲維持現行制度。圖／本報資料照片
立院審查空汙法修正草案，經濟部呼籲維持現行制度。圖／本報資料照片

立法院社福委員會審查「空氣汙染防制法」部分條文修正草案，經濟部為產業請命，呼籲維持現行空汙法制度，避免衝擊國內8千家業者生計及供電。

經濟部指出，此次修法提案涉及所有能源及產業的排放規定，甚至有提案版本規定展延申請期間，操作許可效期期滿，只要地方政府2個月內未完成審查，則不得操作，需要直接停工，不但增加產業營運成本及不確定性，且可能造成全國供電問題。

經濟部強調，按修法提案內容，恐削減我國電力供應及產業供應鏈韌性，全面影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、造紙、水泥等領有固定污染源操作許可的關鍵產業8000家廠商，牽連甚廣。

針對第30條修正草案將許可證展延有效期間由3至5年縮短為2至5年，增加營運業者及主管機關行政負擔，違背信賴保護原則。另業者位於「三級防制區」可再修短展延期限至2年以下，恐使西半部多數電廠與高科技產業許可證有效期大幅縮短，增加頻繁申請負擔。

草案第27條刪除鼓勵業者主動申請新舊製程同步改善污染的友善機制，且直接授權地方政府可以加碼要求業者配合減量，經濟部表示，此舉無端增加營運風險，且缺乏中央監督機制，易生中央與地方政管制標準不一情形。

經濟部指出，現行空污法第28條本為管制業者使用生煤等燃料之「成分及混燒比例」，並非用來全面禁止或限制使用量，草案第28條：「地方政府得公告禁止使用燃料、限制用量或以自治條例制定更嚴之許可規範。」讓地方政府得直接公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF等燃料，此舉將導致全國各地的公民營電廠均面臨運作受限的疑慮，嚴重影響國家能源供應穩定。

同時，經濟部也擔心各行業工廠、鍋爐業者也可能因燃料遭禁而無法營運，貿然禁止或限制燃料使用，將衝擊全國能源與產業正常營運。

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