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藍白提案加強地方燃煤管制權 台中副市長：樂觀其成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新表示，對空汙法修法樂觀其成，地方政府可以有更有效的工具，要求中火走向無煤的目標。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新表示，對空汙法修法樂觀其成，地方政府可以有更有效的工具，要求中火走向無煤的目標。記者陳敬丰／攝影

國民黨立委羅廷瑋和民眾黨團提出空汙法修正草案，旨在擴大地方權限，縣市政府可公告禁煤，立院今天排審。台中是火力發電廠所在，歷來對燃煤問題敏感，副市長鄭照新今表示，對空汙法修法草案樂觀其成，若能通過，地方政府就不會被譏為「無牙老虎」。

羅廷瑋指出，無煤中火不該只是漂亮話，空汙法本就賦予地方主管機關審查生煤使用的權限，2018年該法遭到修惡，地方權限被轉往中央。經濟部次長賴建信則指出，全國工業總會與工業區廠商聯合總會已公開呼籲，維持現行管制，修法將衝擊產業甚至全國用電。

國民黨台中市議員林霈涵今天在議會質詢表示，羅廷瑋等立委提出讓地方擁有燃煤管制權，經濟部反對，請問台中市政府是否支持？

鄭照新答詢指出，台中市過去曾制定「生煤管制自治條例」，遺憾被中央宣告無效，導致市府在關鍵時刻會受到一些挫折，想要督促或鼓勵中火走向無煤的目標時，缺乏更有效的工具。

鄭照新表示，如果羅廷瑋等人的提案可以通過，對於地方政府捍衛自身權利、改善空汙的現狀，都會有所幫助，他對修法樂觀其成；市府過去被部分媒體笑是「無牙老虎」、無法有效要求中火，如果今後能有一些工具，相信市民也會支持。

國民黨議員林霈涵質詢表示，藍委羅廷瑋等人提案修法加強地方政府的燃煤管制權，遭經濟部反對，中市府是否支持該項修法？記者陳敬丰／攝影
國民黨議員林霈涵質詢表示，藍委羅廷瑋等人提案修法加強地方政府的燃煤管制權，遭經濟部反對，中市府是否支持該項修法？記者陳敬丰／攝影

國民黨 經濟部 台中市 中火 火力發電廠

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