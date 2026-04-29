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患者問為何打瘦瘦針仍想吃鹽酥雞？醫破解：1身體防禦機制在作祟

聯合新聞網／ 綜合報導
有患者問醫師為何打了瘦瘦針仍想吃鹽酥雞？圖為俗稱「瘦瘦針」的猛健樂。中央社
有患者問醫師為何打了瘦瘦針仍想吃鹽酥雞？圖為俗稱「瘦瘦針」的猛健樂。中央社

瘦瘦針」（GLP-1 受體促效劑）近期在台灣及全球爆紅，主要原因在於其「不需劇烈節食」就能顯著抑制食慾、產生飽足感，知名YouTuber醫師蒼藍鴿在臉書粉專分享案例指有患者打了瘦瘦針仍禁不起鹽酥雞的誘惑，他表示，這和個人意志力無關，而是身體防禦機制在作祟。

隨著猛健樂（Mounjaro）或週纖達（Wegovy）這類腸泌素藥物的普及，蒼藍鴿指出，臨床觀察發現，現代人生活壓力大，容易被情緒綁架，依賴「壓力性進食」的人在使用這類藥物時，效果相對較差，因為跟胃無關，都是「大腦」在討拍。

蒼藍鴿表示，猛健樂和週纖達對付「生理餓」非常拿手，例如空腹太久，血糖下降時，但是當被老闆痛罵、專案卡關、或是照顧小孩到心力交瘁時，情緒性的進食模式反而令人更想來一杯全糖珍奶、一包洋芋片或一塊濃郁的巧克力蛋糕。

而高糖高脂的食物，恰好能瞬間刺激大腦的獎勵中樞，帶來短暫的愉悅感，這是一種刻在基因裡的生理防禦機制，所以蒼藍鴿呼籲民眾，「真的不用因為壓力吃而陷入無盡的自責，越自責，壓力越大，反而會吃得更多」。

不過，蒼藍鴿指出，搭配使用「康纖芙（Contrave）」往往能帶來意想不到的突破性效果，它能幫大腦「補足」那些因為壓力而流失的快樂與活力，讓大腦因為情緒、壓力進食感受到的「爽度」大幅下降，從根本上削弱了食物對我們的情緒綁架。

但「真正能帶你走向長期健康的，依然是生活習慣的重塑」。蒼藍鴿認為，面對壓力，不可能永遠把吃當作唯一的出口，要破解壓力胖，喝一杯溫水、離開座位、深呼吸與轉移注意力等，大腦的衝動迴路就會被打斷，食慾就會消退許多，照顧好心情，才是最不復胖的養生之道。

瘦瘦針

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