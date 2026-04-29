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母親節限定 十三行甜點結合考古 推「幻彩考古罐」DIY

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「13 CAFÉ」母親節當日限定推出的「幻彩考古罐」DIY。圖／十三行博物館提供
「13 CAFÉ」母親節當日限定推出的「幻彩考古罐」DIY。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館全新休憩品牌「13 CAFÉ」，結合考古文化與永續理念，今年母親節首度推出節慶限定「幻彩考古罐」純素甜點DIY體驗，將考古學中的「文化層」概念轉化為甜點設計，邀請民眾透過手作方式，堆疊出專屬於母親的溫馨心意。

館方表示，活動將於5月10日下午2點舉辦，地點就在館內打造的「13 CAFÉ」，這座以綠裝修黃金級認證打造的空間，自營運以來即以人文氛圍與環保理念廣受好評。此次課程為首堂考古主題手作體驗，特別邀請「甜素Sweet Vegan」創辦人朱芳緯（Julie）擔任講師，帶領民眾以有機巧克力豆、黑糖司康與腰果奶油等純素食材，打造層次豐富的「考古罐」甜點。

館方說明，透過將地層概念融入甜點設計，不僅呈現視覺層次，也強調健康與環保。全程採用無蛋奶配方，降低碳排與環境負擔，同時讓長者及敏感體質者也能安心品嚐。未來也規畫推出「人面陶罐司康」及「文物造型餅乾」等系列手作課程，持續延伸考古與飲食的創意結合。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，館方自2025年啟動永續元年，是新北首座通過環境教育場所認證的博物館，長期致力於結合考古推廣與環境教育。配合八里區「淨零生活示範區」政策，「13 CAFÉ」不僅是休憩空間，更是推動綠色生活的重要據點，希望透過「吃」與「做」的體驗，引導民眾實踐友善環境的生活方式。

館方指出，此次母親節限定活動推出專屬套裝優惠，民眾除可帶回親手製作的甜點外，還可獲得館內限定飲品，並享有專人導覽服務。活動每場限額10人，體驗價399元，即日起開放報名，邀請民眾在節日中結合文化與味蕾，留下別具意義的回憶。

「13 CAFÉ」未來規畫推出「人面陶罐司康」與「文物造型餅乾」等系列手作。記者張策／攝影
「13 CAFÉ」未來規畫推出「人面陶罐司康」與「文物造型餅乾」等系列手作。記者張策／攝影

十三行博物館特別邀請「甜素Sweet Vegan」創辦人朱芳緯（右），開發「幻彩考古罐」純素甜點DIY體驗。圖／十三行博物館提供
十三行博物館特別邀請「甜素Sweet Vegan」創辦人朱芳緯（右），開發「幻彩考古罐」純素甜點DIY體驗。圖／十三行博物館提供

文化 新北 甜點

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